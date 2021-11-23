В низких темпах вакцинации в Австрии, Швейцарии и Германии обвинили антропософию. Что это такое?

Австрия, Швейцария и Германия с большим отрывом лидируют в рейтинге по числу непривитого населения среди немецкоязычных стран. Доля граждан из этих государств, которые не сделали прививку, составляет от 22 от 25%. В немецких СМИ и соцсетях появилась теория, что в низких темпах вакцинации виновата антропософия. Разбираемся, что это такое.

Когда появилось учение и о чем оно?

Антропософия — это религиозно-мистическое учение эзотерика из Германии Рудольфа Штайнера, которое он изобрел в 1912 году. Термин происходит от греческих корней, означающих «человек» и «мудрость». В основе учения находится представление о том, что человеческая сущность божественна. Она открывается только посвященным и позволяет достичь высшего знания — через новые методы саморазвития и духовных практик.

Антропософы одновременно следуют за идеями христианства, немецкого идеализма, а также восточными учениями о карме и реинкарнации. Кроме того, они убеждены в особой значимости окружающей среды.

Кто они — современные последователи антропософии?

Элементы учения Штайнера оказались применимы и хорошо сохранились во множестве прикладных областей, включая образование, педагогику, медицину и бизнес. Именно поэтому в современном мире много его приверженцев, в том числе среди публичных людей.

Например, антропософом является Гетц Вернер — основатель крупнейшей сети магазинов по продаже косметических товаров и бытовой химии в Германии DM. Штайнерские учения он даже интегрировал в свой бизнес. На форме каждого сотрудника DM есть фраза: «Здесь я человек, здесь я покупаю». Это слегка измененная цитата из «Фауста» Иоганна Вольфганга фон Гете, который считается одной из центральных фигур антропософии.

Базовый элемент штайнерской медицины — гомеопатия. Как отмечает «Медуза»*, немцев лечат семь тысяч врачей-гомеопатов, десятки тысяч зарегистрированных медиков используют гомеопатические препараты.

Альтернативная педагогическая система по Рудольфу Штайнеру — вальдорфское образование — практикуется в 254 школах, где в сумме учатся около 90 тыс. детей. Также существуют вальдорфские детские сады.

При чем тут прививка от коронавируса?

В ноябре журналист Тобиас Рапп — в прошлом он был учеником одной из вальдорфских школ — опубликовал эссе, в котором назвал антропософию сектой и обвинил ее в неудачах прививочной кампании властей. Логика следующая: последователи Штайнера отрицают «официальную медицину», следовательно отказываются от вакцинации от ковида и убеждают в своей позиции все окружение, в том числе школьников.

По словам Раппа, скептицизм к прививке вызван тем, что антропософия учит преодолевать болезни естественным путем, так как они являются неизбежным и необходимым этапом в жизни любого человека. Журналист рассказал, что однажды в школе ему сообщили о смерти одноклассника от тяжелого гриппа — его родители отказывались от какого‑либо медикаментозного лечения.

«Многие антропософы верят в правило кармы, которое заключается в том, что болезни могут помочь искупить проступки в предыдущих жизнях и привести к духовному развитию», — сказал специалист по политическим и религиозным наукам Майкл Блюм.

К точке зрения Тобиаса Раппа подключился Оливер Раутенберг, а затем и другие немецкие журналисты.

Что об этом говорят сами антропософы?

В вальдорфских детских садах и школах согласились с коронавирусными ограничениями, заявленными властями. Ношение масок для учеников и учителей вводилось и отменялось на общих основаниях с другими учебными заведениями.

«Месяц назад в моей школе было принято решение, что теперь необходимо носить маску, если ты не вакцинирован или не готов постоянно тестироваться. На практике в моем классе сейчас никто не носит маску — значит, все либо протестированы, либо вакцинированы», — рассказал «Медузе» учитель математики одной из швейцарских вальдорфских школ Илья.

По словам Ильи, на совещании по поводу очередной ограничительной меры только один учитель был недоволен нововведением. Однако большинству «скорее надоела эта тема», сказал он, отметив, что сам не придерживается антропософских убеждений.

Мама одного из учеников вальдорфской школы в Берлине по имени Анна подтвердила изданию, что в заведении соблюдались все правила. «В прошлом были попытки со стороны родителей обсудить определенные меры, но позиция нашей школы всегда была ясной и четкой», — сказала она, уточнив, что «слышала о другом» от друзей из вальдорфских школ в Тюрингии.

Врачи-антропософы опубликовали свое заявление о ситуации с коронавирусом в собственном медицинском журнале Аnthromedics. Они признают, что вакцинация необходима тем, «для кого COVID-19 представляет серьезную угрозу».

«Стоит признать чудом, что за столь короткое время удалось разработать впечатляющее количество эффективных вакцин», — отмечается в заявлении. Однако письмо медиков посвящено скорее защите права на «свободное решение» вопроса о личной вакцинации, чем быстрому изобретению препаратов от коронавируса.

Почему тогда антропософов обвиняют в низких темпах вакцинации?

В СМИ появилось много сообщений о том, что вальдорфских школьников отговаривают от прививки и учат создавать видимость соблюдения ограничений. Издание BR24 рассказало, что детям показывают определенные способы ношения маски на подбородке, чтобы быстро их поднять, если кто‑то подозрительный появится рядом.

Антропософская концепция подразумевает существование эфирного и астрального тел в человеке, а также ряда методов «гармонизации» этих тел. Вакцина — это прямое вмешательство во внутренние процессы организма, что не вписывается в «тонкие практики» антропософской медицины, основывающейся на гомеопатии.

Например, врач-антропософ Михаэла Глеклер советует работать над своей иммунной системой, чтобы не ставить прививки. Для этого, по ее мнению, необходимо вести активный образ жизни, сохранять позитивный настрой, здоровую самооценку и гармоничное мировоззрение.

*«Медуза» внесена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.