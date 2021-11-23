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Кулачный бой официально признали в России видом спорта

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:54

Министерство спорта России зарегистрировало кулачный бой в качестве официальной спортивной дисциплины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Федерацию бокса, в которой создали соответствующий департамент, отвечающий за кулачный бой.

В ведомстве прояснили правила проведения соревнований. По информации информагентства, поединки бойцов проводят несколько организаций, в том числе Top Dog и Hardcore. Им отныне необходимо будет следить за отсутствием нецензурной лексики в ходе турниров.

По словам гендиректора Федерации бокса Кирилла Щекутьева, участников состязаний могут штрафовать и даже дисквалифицировать за мат. «Мы категорически против нецензурных выражений и других моментов», — пояснил Щекутьев.

«Мы хотим привести кулачные бои к нормальному спортивному состязанию, чтобы можно было насладиться именно спортом, а не „трештоком“ или чем‑то подобным. Об этом было сказано всем промоутерам. Наша задача заключается не в том, чтобы навести порядок, а создать дисциплину в организации турниров», — сказал он.

Также Щекутьев отметил, что в кулачных боях введут допинг-контроль. Он будет проводиться по тому же принципу, что и в профессиональном боксе: обязательно на титульных боях, выборочно на всех остальных. Заниматься тестированием спортсменов станет РУСАДА.

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