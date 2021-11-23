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«Союзмультфильм» отреагировал на критику перезапуска «Ну, погоди!»

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:03

«Союзмультфильм» прокомментировал неоднозначную реакцию аудитории на первый трейлер мультсериала «Ну, погоди! Каникулы», который вышел 21 ноября. Об этом сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу студии.

В «Союзмультфильме» пояснили, что «Ну, погоди! Каникулы» создавался не для взрослой аудитории, которая в основном и критиковала трейлер, а для детей. В день публикации ролик набрал 760 лайков и более 3800 дизлайков за несколько часов.

«Ну, погоди! Каникулы» рассчитан на аудиторию детей шести-восьми лет. В ходе разработки проекта неоднократно проводились фокус-группы, нам был важен отклик прежде всего детской аудитории, для которой мы создавали наш мультфильм.
Пресс-служба «Союзмультфильма»

Пресс-служба уточнила, что в студии ожидали неоднозначный отклик от аудитории, которая выросла на оригинальном мультсериале.

Отмечается, что авторы проекта сохранили классический для анимации жанр буффонады, который «обладает другой атмосферой и своим шармом». В «Союзмультфильме» надеются, что со временем зрители примут новый визуальный образ героев и сам мультфильм, «который также наполнен юмором».

В новом «Ну, погоди!» персонажи почти не разговаривают, но периодически выкрикивают фразу типа «Ну, погоди!». Волк больше не курит и не распивает спиртные напитки, теперь он геймер.

Зайца озвучил комик Дмитрий Хрусталев, а Волк стал говорить голосом Гарика Харламова. Когда мультсериал выйдет на экраны, пока неизвестно.

На момент написания заметки трейлер набрал 2900 лайков, а вот дизлайки на канале скрыли.

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