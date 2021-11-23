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Альбом Адель «30» стал самым продаваемым в США за три дня после релиза

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:40

Новый альбом Адель «30» стал самым продаваемым в США за три дня после официального релиза. Об этом этом сообщает Billboard.

По данным издания, в период с 19 по 21 ноября было продано более 500 тыс. копий пластинки певицы. Это больше, чем альбом Тейлор Свифт 2020 года «Evermore», который за неделю (11–18 ноября 2021 года) продал 462 тыс. копий.

Пластинка «30» вышла 19 ноября. В ней певица делится своими переживаниями по поводу развода, который завершился в марте 2021 года. Адель посвятила альбом своему восьмилетнему сыну Анджело, и он должен помочь ребенку понять, почему родители расстались.

В самом трогательном треке с пластинки «My Little Love» можно услышать отрывки беседы Адель с сыном. «Я люблю твоего отца, потому что он подарил мне тебя. Ты наполовину я и наполовину папа», — говорит она Анджело.

21 ноября певица попросила Spotify убрать кнопку «перемешать треки» в ее новом альбоме «30». Артистка заявила, что песни в определенном порядке рассказывают историю. В пресс-службе сервиса рассказали, что убрать шаффл по умолчанию уже давно просят как исполнители, так и пользователи. Именно поэтому обновление коснулось не только «30», но и всех альбомов платформы.

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