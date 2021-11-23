Суд взыскал с Первого канала миллион рублей по иску Юрия Лозы

Мосгорсуд взыскал с Первого канала миллион рублей по иску певца Юрия Лозы из‑за песни «Плот». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд частично удовлетворил требования артиста, постановив взыскать с телеканала не только компенсацию в размере миллиона рублей, но и судебные расходы.

15 мая 2021 года Лоза подал иск к Первому каналу с требованием запретить трансляцию кавера на его песню «Плот», который звучал в одном из выпусков передачи «Голос», а позже был размещен в интернете.

Артист требовал блокировки эфира от октября 2020 года и выплату компенсации в размере 4 млн рублей за нарушение авторских прав и еще миллион — за моральный вред.

По данным суда, Лоза указывал на то, что «ответчик существенным образом испортил произведение автора, создав неприемлемую для создателя версию оригинала». Отмечалось также, что музыкант услышал непристойную иронию в словах ведущих «Голоса», а также распространение ложных фактов из его биографии, которые, по его словам, унижают честь, достоинство и деловую репутацию.