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«Коммерсант»: на российском рынке острый дефицит iPhone

Денис Ламехов
Сегодня в 14:14

На российском рынке образовался острый дефицит iPhone, а Apple потеряла часть рынка по продажам в штуках, пишет «Коммерсант».

По информации издания, сегмент, который занимала Apple в штучных продажах, уменьшился с 14,5 до 11%. Сейчас ретейлерам не хватает смартфонов последнего поколения, сообщается в материале.

На официальном сайте Apple ожидание отправки заказа iPhone 13 Pro Max на 128 Гб голубого цвета составляет 2–3 недели. В сети re:Store все модели iPhone 13 Pro продаются только по предзаказу — ожидаемый срок поставки составляет до восьми недель. В наличии есть только несколько моделей в розовом, белом и черном цветах на 512 Гб.

Однако на рынке есть дефицит и устройств прошлогодних линеек, iPhone 11 и 12, на которые переключились покупатели. Это подтверждают источники издания в «М.Видео-Эльдорадо» и «Вымпелкоме» (бренд «Билайн»).

Причиной нехватки смартфонов «Коммерсант» называет дефицит поставок, один из опрошенных экспертов говорит о дефиците компонентов для производства устройств. Собеседники издания заявляют: маловероятно, что пользователи перейдут на продукцию другого производителя. Миграция возможна лишь в случае, если нехватка продлится долгое время.

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