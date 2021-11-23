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Британское правительство обяжет устанавливать зарядки для электромобилей во всех новых зданиях

Денис Ламехов
Сегодня в 13:05

Британское правительство планирует обязать проектировщиков устанавливать зарядки для электромобилей во всех новых зданиях в стране. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление премьер-министра страны Бориса Джонсона.

Изменение вступит в силу в 2022 году. CNBC сообщает, что зарядки появятся в жилых домах, рабочих зданиях, супермаркетах, а также постройках, которые пройдут капитальный ремонт. «Новые меры позволят создать 145 тыс. зарядочных станций», — сообщил Джонсон.

Нововведения будут реализовывать на фоне разворачивающейся дискуссии о том, что электромобили не способны преодолевать долгие расстояния без подзарядки. «Я опробовал первую Tesla в Великобритании. Жаль об этом говорить, но ее батарея села прямо на трассе. Хотя я думаю, что с того момента все стало значительно лучше», — рассказал Борис Джонсон.

На завершившемся в середине ноября саммите ООН по климату Великобритания стала одной из 33 стран, подписавших договор о приведении всех автомобилей к углеродной нейтральности к 2040 году. Это означает, что британскому правительству необходимо свести к нулю воздействие выбрасываемых машинами парниковых газов, которые являются драйвером глобального потепления. Это будет сделано в том числе и с помощью создания инфраструктуры для электромобилей.

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