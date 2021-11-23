Клиентам «Музенидис Трэвел» выплатят по 3-5 тыс. рублей за отмененные туры в Грецию

Четыре юридических лица «Музенидис Трэвел» направили данные о своих клиентах в страховую компанию «ТИТ», которая должна выплатить им возмещение за отмененные туры в Грецию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря союза туриндустрии Ирину Тюрину.

По ее словам, в реестре пострадавших туристов находится более 25,5 тыс. человек, которые заплатили за туры в Грецию в общей сложности 1,27 млрд рублей. «При этом общая сумма финансовых гарантий этих четырех туроператоров составляет 80 млн рублей. То есть, выплаты не превысят 3-5 тыс. рублей на туриста», — добавила Тюрина.

Пресс-секретарь союза туриндустрии пояснила, что в реестре московского подразделения туроператора 16,5 тыс. человек, а общая сумма долга 822 млн рублей. При этом финансовые гарантии компании составляют 50 млн рублей.

В Петербурге числится 3,1 тыс. туристов, заплативших за туры 143 млн рублей, в Екатеринбурге — 1022 пострадавших на сумму 84 млн, а в Ростове-на-Дону — 4369 человек, оплативших 210 млн.

«Очевидно, что выплаты туристам будут символическими и не превысят 3-5 тыс. рублей на человека, но окончательными эти цифры считать нельзя. Страховая компания „ТИТ“ параллельно принимает от самих туристов заявления на выплату страхового возмещения и формирует свой реестр поступивших требований. После сверки всех реестров будет принято решение о выплатах. Документы страховщик принимает до 1 декабря», — добавила Тюрина.

12 ноября российское подразделение греческого туроператора «Музенидис Трэвел» объявило об остановке деятельности всех пяти юридических лиц из‑за коронавируса и проблем с принимающей компанией в Греции. Однако компания отметила, что не закроется до тех пор, пока не уладит все формальности с клиентами и не выплатит компенсации.