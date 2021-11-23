Девочка-эльф решает добиться позиции Санты-Клауса в трейлере мультсериала «Santa Inc.»

Грубоватый и саркастичный эльф, которого в оригинале озвучивает Сара Сильверман , решает бороться с тем, что на протяжении десятилетий главным рождественским волшебником был мужчина европейского происхождения. «Вещи должны измениться!» — говорит Кэнди.

В сети вышел трейлер кукольного мультсериала «Santa Inc.», который выйдет на стриминговом сервисе HBO Max 2 декабря. Шоу расскажет о девочке-эльфе Кэнди Смоллс, желающей добиться карьерного успеха на Северном Полюсе и стать следующим Санта-Клаусом.

Нынешнего Санта-Клауса, который больше напоминает рок-звезду, чем добродушного старика из типичных рождественских картин, в сериале озвучивает Сет Роган. Также в шоу участвуют Габури Сидиб, Лесли Гроссман, Крэйг Робинсон, Николас Браун, Мария Бамфорд и Джоэл Ким Бустер.

«„Santa Inc.“ — это идеальный сериал для взрослых, которые хотят насладиться праздниками и тем временем года, когда, кажется, каждый релиз нацелен на более юную аудиторию», — отметил Collider.

Шоураннером сериала стала Александр Рашфилд. Под ее руководством были созданы восемь эпизодов «Santa Inc.». Их спродюсировали Lionsgate Television и Point Grey Pictures при участии Эми Зви, Эвана Голдберга, Джеймса Уивера, Джошуа Фагена, Розы Тран, Сета Грина, Джона Харватина IV, Мэттью Сенрича, Эрика Таунера и Криса Уотерса.