перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
The Weeknd сыграет в сериале HBO «Кумир». Его снимет создатель «Эйфории» 2:33
Девочка-эльф решает добиться позиции Санты-Клауса в трейлере мультсериала «Santa Inc.» 1:50
Студия Хидео Кодзимы открыла подразделение кино, телевидения и музыки 0:53
Автора «Новой газеты» Викторию Ивлеву оштрафовали на 150 тыс. рублей за пикет в защиту «Мемориала»* 0:27
Новую сцену Большого театра затопило из‑за сработавшей системы пожаротушения Вчера в 22:47
durov/Instagram
Павел Дуров стал гражданином Франции Вчера в 22:19
Общественное движение «Гражданин» попросило возбудить уголовное дело против OnlyFans Вчера в 22:12
Джоан Роулинг рассказала об угрозах расправы и пожаловалась на то, что ее адрес опубликовали в сети Вчера в 21:59
Роскомнадзор потребовал от 13 иностранных компаний открыть представительства в России Вчера в 21:06
ФАС оштрафовала Tele2 на 825,5 тыс. рублей за злоупотребление доминирующим положением Вчера в 20:50
Каталог токсичного контента, исследование «Яндекса» о русском языке и другие новости дня
Вчера в 20:37 дайджест
В приложении «MTC Live» появился AR-спектакль о стрит-арте в Москве Вчера в 20:21
Анна Виленская запустила ютьюб-шоу «Теория большого бэнгера» Вчера в 19:37
Соавтор OQJAV намерен издать AR-сборник стихов «Синий зеленый лес». Его оформит Катерина Строганова Вчера в 18:52
Исследователи «Яндекса» рассказали, как изменился русский язык за сто лет Вчера в 18:10
пресс-материалы
На телеканале «Пятница!» выйдет российская адаптация музыкального шоу «Альтер эго» Вчера в 17:54
На Okko вышла запись секретного концерта «Вечер с Адель» в честь нового альбома певицы Вчера в 17:48
РЖД представят новый высокоскоростной поезд. Путь от Москвы до Петербурга займет два часа Вчера в 17:17
Комиссия Госдумы рекомендовала лишить неприкосновенности депутата Рашкина Вчера в 16:52
Девушка Хованского рассказала, что ему предлагали сделку со следствием, но он отказался Вчера в 15:51
Отключить рекламу

Девочка-эльф решает добиться позиции Санты-Клауса в трейлере мультсериала «Santa Inc.»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:50

В сети вышел трейлер кукольного мультсериала «Santa Inc.», который выйдет на стриминговом сервисе HBO Max 2 декабря. Шоу расскажет о девочке-эльфе Кэнди Смоллс, желающей добиться карьерного успеха на Северном Полюсе и стать следующим Санта-Клаусом.

Грубоватый и саркастичный эльф, которого в оригинале озвучивает Сара Сильверман, решает бороться с тем, что на протяжении десятилетий главным рождественским волшебником был мужчина европейского происхождения. «Вещи должны измениться!» — говорит Кэнди.

Нынешнего Санта-Клауса, который больше напоминает рок-звезду, чем добродушного старика из типичных рождественских картин, в сериале озвучивает Сет Роган. Также в шоу участвуют Габури Сидиб, Лесли Гроссман, Крэйг Робинсон, Николас Браун, Мария Бамфорд и Джоэл Ким Бустер.

«„Santa Inc.“ — это идеальный сериал для взрослых, которые хотят насладиться праздниками и тем временем года, когда, кажется, каждый релиз нацелен на более юную аудиторию», — отметил Collider.

Шоураннером сериала стала Александр Рашфилд. Под ее руководством были созданы восемь эпизодов «Santa Inc.». Их спродюсировали Lionsgate Television и Point Grey Pictures при участии Эми Зви, Эвана Голдберга, Джеймса Уивера, Джошуа Фагена, Розы Тран, Сета Грина, Джона Харватина IV, Мэттью Сенрича, Эрика Таунера и Криса Уотерса.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
драма
Медея
Александр Зельдович не устает пытаться стать российским Стэнли Кубриком
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
драма
Небо
Игорь Петренко героически воюет в Сирии
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить