Автора «Новой газеты» Викторию Ивлеву оштрафовали на 150 тыс. рублей за пикет в защиту «Мемориала»*

Хамовнический суд Москвы оштрафовал журналистку «Новой газеты» Викторию Ивлеву на 150 тыс. рублей за участие в участие в серии одиночных пикетов в поддержку правозащитной организации «Мемориал»*. Об этом сообщил «Дождь»**.

20 ноября Ивлева простояла с плакатом на Пушкинской площади, по ее же оценке, около трех минут. Вместе с ней на площади находился правозащитник Юрий Самодуров — он также получил штраф в 20 тыс. рублей.

«Юра мне передал плакат, мы одновременно [коснулись его] двумя пальцами двух разных рук. Нас повели в автозак», — рассказывала журналистка о задержании.

Она вместе с Самодуровым провела в отделении полиции почти два дня, их отпустили только 22 ноября. Помимо них, на Пушкинской площади задержали еще десять человек.

Генпрокуратура подала иск о ликвидации «Международного мемориала»* 11 ноября. Причиной стали систематические нарушения законодательства об иностранных агентах. В поддержку организации высказались Нобелевские лауреаты Дмитрий Муратов и Михаил Горбачев.

*«Международный мемориал» признан Минюстом РФ некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента.

**Телеканал «Дождь» признан Минюстом РФ средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.