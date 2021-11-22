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Новую сцену Большого театра затопило из‑за сработавшей системы пожаротушения

Юлия Онодэра
Вчера в 22:47

Новую сцену Большого театра затопило водой из‑за сработавшей системы пожаротушения. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителей театра.

По информации источников, система работала всего 25 секунд, после чего была отключена. Тем не менее, судя по опубликованным видео, на сцене скопилось достаточное количество воды. Оно, впрочем, не должно помешать работе театра, считает руководство Большого.

Гендиректор Большого театра Владимир Урин рассказал, что инцидент произошел ночью. Он выразил надежду, что инженерные службы оперативно ликвидируют последствия и 1 декабря на Новой сцене пройдет премьера балета «Мастер и Маргарита».

«Действительно, сработала система пожаротушения ночью. К счастью, к этому времени были уже разобраны декорации, и новый спектакль не был поставлен», — добавил он. «Интерфакс» пояснил, что накануне в театре проходила опера «Идиот».

В октябре в Большом театре произошел трагический инцидент. Во время показа оперы «Садко» декорация придавила актера Евгения Кулеша. Молодой человек скончался.

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