Павел Дуров стал гражданином Франции

Предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров получил гражданство Франции. Соответствующая запись появилась в Официальном журнале Французской Республики.

Согласно документу, французским гражданином стал Павел Дуров, родившийся 10 октября 1984 года в Ленинграде. Эта информация совпадает с данными российского бизнесмена. Сам Дуров новость на данный момент не прокомментировал.

Ранее предприниматель сообщил, что восемь лет назад стал гражданином островного государства Сент-Китс и Невис. «В графе „гражданство“ в Википедии имею двойное „Russian, Kittitian“. Вещь удобная, так как позволяет путешествовать в ЕС и Великобритании без виз», — рассказал он.