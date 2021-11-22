Общественное движение «Гражданин» попросило возбудить уголовное дело против OnlyFans

Общественное движение «Гражданин» обратилось в МВД России с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении видеосервиса OnlyFans. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лидер движения Юрий Шаркович также обратился в Роскомнадзор с просьбой об удалении противозаконных материалов интимного характера, а в случае отказа он попросил заблокировать данный ресурс на территории страны, пишет агентство.