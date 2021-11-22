Общественное движение «Гражданин» попросило возбудить уголовное дело против OnlyFans

Общественное движение «Гражданин» обратилось в МВД России с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении видеосервиса OnlyFans. Об этом сообщает РИА «Новости».
Лидер движения Юрий Шаркович также обратился в Роскомнадзор с просьбой об удалении противозаконных материалов интимного характера, а в случае отказа он попросил заблокировать данный ресурс на территории страны, пишет агентство.
Шаркович сообщил, что сервис вовлекает граждан России в изготовление и оборот порнографических материалов. «Фактически это нарушает наше уголовное законодательство и нравственное здоровье нации», — заявил лидер движения. Он добавил, что хотя в сервисном соглашении у ресурса стоит ограничение 18+, «должной проверки, попадет ли туда несовершеннолетний, получит ли он доступ к материалам, нет».
OnlyFans — онлайн-сервис, известный прежде всего как платформа контента для взрослых. Пользователи самостоятельно загружают туда видеозаписи и фотографии и могут зарабатывать на подписчиках — получать ежемесячные платежи и чаевые. Компания платит 80% сборов создателю контента, а оставшуюся часть удерживает.