Каталог токсичного контента, исследование «Яндекса» о русском языке и другие новости дня

В России выявили 35 681 новый случай коронавируса — это на 1289 меньше, чем вчера. За последние сутки выздоровели 28 713 человек, умерли — 1241.

Член СПЧ Игорь Ашманов предложил разработать каталог токсичного контента. К нему планируют отнести информацию о насилии, опасности прививок, радикальном феминизме, ЛГБТ, зоофилии и отказе от рождения детей.

В Думу внесли законопроект, запрещающий СМИ упоминать национальность преступников. Авторы заявляют, что он направлен на сохранение межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории России.

Российские школьники установили абсолютный рекорд на 14-й Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике. Суммарно они завоевали восемь золотых медалей и две серебряные.

Московский музей «Гараж» восстановит павильон «Шестигранник» в парке Горького. Проектом займется японское бюро SANAA. В здании будут расположены три выставочных пространства, библиотека, книжный магазин и кафе.

Исследователи «Яндекса» рассказали, как изменился русский язык за последние сто лет. Они сравнили записи в дневниках начала XX века с текстами и комментариями в блогах.

Оксимирон анонсировал дату выхода нового альбома. Релиз пластинки намечен на 1 декабря.

Эдди Редмейн заявил, что его роль трансгендерной женщины в «Девушке из Дании» была ошибкой. По словам актера, сейчас он бы отказался от нее, чтобы Лили Эльбе мог сыграть трансгендерный артист.

Ридли Скотт рассказал о разработке сериала по вселенной «Бегущего по лезвию». Всего планируется 10 серий, каждая из которых будет длиться по часу.

Шоураннер «Бриджертонов» Крис Ван Дусен объявил о завершении съемок второго сезона. Продолжение сериала расскажет о виконте Энтони.