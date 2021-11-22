Анна Виленская запустила ютьюб-шоу «Теория большого бэнгера»

Каждые две недели Виленская будет брать интервью у известных исполнителей и попытается найти формулу идеального хита. Героем первого эпизода шоу стал Эльдар Джарахов , известный по треку «Я в моменте».

«Многие думают, что артисты с вирусными хитами в TikTok знают какой‑то секрет или штампуют одинаковые треки по известному им рецепту. Но это так не работает: если и есть какой‑то рецепт, то у каждого он свой, интуитивный и отработанный годами. Мы решили выяснить, как именно исполнители задумывают новую музыку еще до похода на студию», — сказала Виленская.

В «Теория большого бэнгера» ведущая поговорит с музыкантами о том, как те фристайлят и работают с мастер-треком. Она поможет зрителям увидеть музыковедческие детали в песнях и разберет главные хиты последнего времени.

«Современная музыка стала более сложной, и не каждый музыковед сможет в ней разобраться. Но не Анна Виленская, она может удивить не только зрителя секретами своих музыковедческих познаний, но и самих артистов, которые не подозревают, какой гениальный хит они написали», — отметил директор по маркетингу Warner Music Russia Арам Даниелян.

Анна Виленская — российский композитор, пианистка, музыковед и лектор, руководитель Открытого музыкального лектория в Санкт-Петербурге. Она выпускница Санкт-Петербургской консерватории, интересующаяся не только академической, но и популярной музыкой.