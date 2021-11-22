Соавтор OQJAV намерен издать AR-сборник стихов «Синий зеленый лес». Его оформит Катерина Строганова

Соавтор песен OQJAV Вадик Королев и художница Катерина Строганова намерены выпустить иллюстрированный AR-сборник стихов «Синий зеленый лес». Об этом «Афише Daily» рассказали их представители.

Предполагается, что книга позволит «оживить» каждую иллюстрацию Строгановой. Художница уже создала все рисунки. Тексты сборника также готовы. Более того, Королев и Строганова успели полностью собрать и сверстать сборник.

Королев и Строганова рассчитывают выпустить сто книг. Для издания «Синего зеленого леса» авторам требуется 350 тыс. рублей. Чтобы найти эти деньги, они запустили краудфандинговый сбор на платформе Planeta.ru. В данный момент удалось собрать почти 50 тыс. рублей.

Копии сборника подарят тем, что поддержит проект на 2500 рублей. При перечислении большей суммы авторы обещают другие подарки: футболку OQJAV за вклад в 3500 рублей, приглашение на концерт «Королев Попова» за 4500 рублей и свитшот OQJAV за 5500 рублей.

«В стихах Вадика Королева нет сюжета, личной правды, нарядных фраз. Вадик наблюдает за миром и самим собой, подмечая и высвечивая все, что остается за сценой. И я вместе с ним выхватывала образы, запахи, нити памяти — все те шестеренки подсознания, на которых мы чувствуем и живем», — рассказала Катерина Строганова.