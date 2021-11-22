перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
🚀 Каталог токсичного контента, исследование «Яндекса» о языке и другие новости дня
20:37 дайджест
В приложении MTC Live появился AR-спектакль о стрит-арте в Москве 20:21
Анна Виленская запустила ютьюб-шоу «Теория большого бэнгера» 19:37
Соавтор OQJAV намерен издать AR-сборник стихов «Синий зеленый лес». Его оформит Катерина Строганова 18:52
Исследователи «Яндекса» рассказали, как изменился русский язык за сто лет 18:10
пресс-материалы
На телеканале «Пятница!» выйдет российская адаптация музыкального шоу «Альтер эго» 17:54
На Okko вышла запись секретного концерта «Вечер с Адель» в честь нового альбома певицы 17:48
РЖД представят новый высокоскоростной поезд. Путь от Москвы до Петербурга займет два часа 17:17
Комиссия Госдумы рекомендовала лишить неприкосновенности депутата Рашкина 16:52
Девушка Хованского рассказала, что ему предлагали сделку со следствием, но он отказался 15:51
Кадр из сериала «Бриджертоны»
В Лондоне завершились съемки второго сезона «Бриджертонов» 15:22
«ВКонтакте» запускает сервис «VK Знакомства». Он может искать пару по музыкальному вкусу 15:14
«Гараж» восстановит павильон «Шестигранник» в парке Горького. Проектом займется японское бюро SANAA 15:14
Премия «Эмми» введет номинацию для детских и семейных сериалов 14:56
Ридли Скотт разрабатывает сериал по вселенной «Бегущего по лезвию» 14:37
Grow Food запустил «Линию токсичности», куда можно позвонить выговориться и выпустить пар 13:57
Olimpiada.ru/«ВКонтакте»
Российские школьники установили абсолютный рекорд на олимпиаде по астрономии и астрофизике 13:48
В Татарстане начали проверять QR-коды в транспорте. За утро в Казани высадили более 700 человек 13:07
«Я бы не согласился на эту роль сейчас»: Эдди Редмейн о съемках в «Девушке из Дании» 13:02
В Сочи задержали 20-летнего проводника поезда по делу о краже подстаканников 12:15
Отключить рекламу

Соавтор OQJAV намерен издать AR-сборник стихов «Синий зеленый лес». Его оформит Катерина Строганова

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:52

Соавтор песен OQJAV Вадик Королев и художница Катерина Строганова намерены выпустить иллюстрированный AR-сборник стихов «Синий зеленый лес». Об этом «Афише Daily» рассказали их представители.

Предполагается, что книга позволит «оживить» каждую иллюстрацию Строгановой. Художница уже создала все рисунки. Тексты сборника также готовы. Более того, Королев и Строганова успели полностью собрать и сверстать сборник.

Королев и Строганова рассчитывают выпустить сто книг. Для издания «Синего зеленого леса» авторам требуется 350 тыс. рублей. Чтобы найти эти деньги, они запустили краудфандинговый сбор на платформе Planeta.ru. В данный момент удалось собрать почти 50 тыс. рублей.

Копии сборника подарят тем, что поддержит проект на 2500 рублей. При перечислении большей суммы авторы обещают другие подарки: футболку OQJAV за вклад в 3500 рублей, приглашение на концерт «Королев Попова» за 4500 рублей и свитшот OQJAV за 5500 рублей.

«В стихах Вадика Королева нет сюжета, личной правды, нарядных фраз. Вадик наблюдает за миром и самим собой, подмечая и высвечивая все, что остается за сценой. И я вместе с ним выхватывала образы, запахи, нити памяти — все те шестеренки подсознания, на которых мы чувствуем и живем», — рассказала Катерина Строганова.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
драма
Медея
Александр Зельдович не устает пытаться стать российским Стэнли Кубриком
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
драма
Последняя дуэль
Мэтт Деймон вызывает Адама Драйвера на поединок

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить