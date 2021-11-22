перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Исследователи «Яндекса» рассказали, как изменился русский язык за сто лет 18:10
На телеканале «Пятница!» выйдет российская адаптация музыкального шоу «Альтер эго» 17:54
На Okko вышла запись секретного концерта «Вечер с Адель» в честь нового альбома певицы 17:48
РЖД представят новый высокоскоростной поезд. Путь от Москвы до Петербурга займет два часа 17:17
Комиссия Госдумы рекомендовала лишить неприкосновенности депутата Рашкина 16:52
Девушка Хованского рассказала, что ему предлагали сделку со следствием, но он отказался 15:51
Кадр из сериала «Бриджертоны»
В Лондоне завершились съемки второго сезона «Бриджертонов» 15:22
«Гараж» восстановит павильон «Шестигранник» в парке Горького. Проектом займется японское бюро SANAA 15:14
«ВКонтакте» запускает сервис «VK Знакомства». Он может искать пару по музыкальному вкусу 15:14
Премия «Эмми» введет номинацию для детских и семейных сериалов 14:56
Ридли Скотт разрабатывает сериал по вселенной «Бегущего по лезвию» 14:37
Grow Food запустил «Линию токсичности», куда можно позвонить выговориться и выпустить пар 13:57
Olimpiada.ru/«ВКонтакте»
Российские школьники установили абсолютный рекорд на олимпиаде по астрономии и астрофизике 13:48
В Татарстане начали проверять QR-коды в транспорте. За утро в Казани высадили более 700 человек 13:07
«Я бы не согласился на эту роль сейчас»: Эдди Редмейн о съемках в «Девушке из Дании» 13:02
В Сочи задержали 20-летнего проводника поезда по делу о краже подстаканников 12:15
В России выявили 35 681 новый случай заражения COVID-19 11:53
Вышел трейлер первой части сериала «Этерна» от «Кинопоиска» 11:11
РИА «Новости»/Telegram
Адмирал Попов: подлодка «Курск» затонула после столкновения с судном НАТО 11:04
В России могут создать реестр токсичного контента 10:27
Отключить рекламу

РЖД представят новый высокоскоростной поезд. Путь от Москвы до Петербурга займет два часа

Виктория Шанина
Сегодня в 17:17

Немецкая компания Siemens и Российские железные дороги (РЖД) подписали контракт на разработку нового высокоскоростного поезда, который будет курсировать по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на выступление президента Siemens в России Александра Либерова на Российско-германском отраслевом форуме.

По плану средняя скорость поезда составит 360 километров в час. Путь от Москвы до Петербурга и наоборот будет занимать всего 2–2,5 часа.

«Это серьезная скорость, до нее разгоняется самолет при взлете. <…> Мы прошли первый этап, недавно подписали соглашение с РЖД, причем мы начали разработку этого поезда, не имея никакого контракта, <…> сейчас мы подписали контракт, концепция поезда уже подходит к завершению, и начинается настоящая разработка», — сказал Либеров.

Он отметил, что производить высокоскоростные поезда компания будет на заводе «Уральские локомотивы». Курсировать между городами высокотехнологичные составы должны начать с 2028 года.

На данный момент ВСМ Москва — Петербург находится на этапе строительства. Создание магистрали обсуждается еще со времен СССР. В 1998 году проект заморозили на неопределенный срок, а вместо него реконструировали Октябрьскую железную дорогу и запустили «Сапсаны». В апреле 2019 года Владимир Путин высказался за возрождение проекта, а в декабре 2020-го замглавы РЖД Сергей Кобзев сказал, что закончить строительство магистрали планируется к концу 2027 года.

В августе 2021 года проект ВСМ согласовал Сергей Собянин. Планируется, что магистраль сократит время в пути между Москвой и Петербургом до 2,5 часа, ее общая протяженность составит 680 километров. Стоимость проекта оценивают в 1,4–1,7 трлн рублей.

В ноябре «Коммерсант» сообщил, что в правительстве обсуждают отказ от строительства ВСМ Москва — Петербург. Издание ознакомилось с протоколом совещания по инвестпрограмме РЖД на 2022–2024 годы. В документе говорится, что проект ВСМ нужно вновь оценить с учетом поручений Владимира Путина и перспектив развития грузового сообщения с северо-западными портами.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
драма
Медея
Александр Зельдович не устает пытаться стать российским Стэнли Кубриком
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
драма
Последняя дуэль
Мэтт Деймон вызывает Адама Драйвера на поединок

Другие материалы по темам

Теги
РЖД
Siemens
ИТАР-ТАСС
Люди
Александр Либеров
Владимир Путин
Сергей Собянин
Сергей Кобзев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить