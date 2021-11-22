РЖД представят новый высокоскоростной поезд. Путь от Москвы до Петербурга займет два часа

Немецкая компания Siemens и Российские железные дороги (РЖД) подписали контракт на разработку нового высокоскоростного поезда, который будет курсировать по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на выступление президента Siemens в России Александра Либерова на Российско-германском отраслевом форуме.

По плану средняя скорость поезда составит 360 километров в час. Путь от Москвы до Петербурга и наоборот будет занимать всего 2–2,5 часа.

«Это серьезная скорость, до нее разгоняется самолет при взлете. <…> Мы прошли первый этап, недавно подписали соглашение с РЖД, причем мы начали разработку этого поезда, не имея никакого контракта, <…> сейчас мы подписали контракт, концепция поезда уже подходит к завершению, и начинается настоящая разработка», — сказал Либеров.

Он отметил, что производить высокоскоростные поезда компания будет на заводе «Уральские локомотивы». Курсировать между городами высокотехнологичные составы должны начать с 2028 года.

На данный момент ВСМ Москва — Петербург находится на этапе строительства. Создание магистрали обсуждается еще со времен СССР. В 1998 году проект заморозили на неопределенный срок, а вместо него реконструировали Октябрьскую железную дорогу и запустили «Сапсаны». В апреле 2019 года Владимир Путин высказался за возрождение проекта, а в декабре 2020-го замглавы РЖД Сергей Кобзев сказал, что закончить строительство магистрали планируется к концу 2027 года.

В августе 2021 года проект ВСМ согласовал Сергей Собянин. Планируется, что магистраль сократит время в пути между Москвой и Петербургом до 2,5 часа, ее общая протяженность составит 680 километров. Стоимость проекта оценивают в 1,4–1,7 трлн рублей.

В ноябре «Коммерсант» сообщил, что в правительстве обсуждают отказ от строительства ВСМ Москва — Петербург. Издание ознакомилось с протоколом совещания по инвестпрограмме РЖД на 2022–2024 годы. В документе говорится, что проект ВСМ нужно вновь оценить с учетом поручений Владимира Путина и перспектив развития грузового сообщения с северо-западными портами.