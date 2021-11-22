Комиссия Госдумы рекомендовала лишить неприкосновенности депутата Рашкина

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала парламенту снять неприкосновенность с депутата от партии КПРФ Валерия Рашкина. Об этом сообщает «Интерфакс».

Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев пояснил, что снятие неприкосновенности не означает окончательное лишение мандата. Однако если после окончания предварительного расследование уголовное дело передадут в суд, то генпрокурор снова обратится в Госдуму для лишения депутата мандата.

Агентство отмечает, что у генпрокурора есть два запроса о даче согласия на лишение неприкосновенности. В одном — о привлечении к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования (статья 12.26 КоАП), что приравнивается к пьяной езде. Наказание — штраф до 30 тыс. рублей и лишение прав на полтора-два года. Во втором запросе говорится о привлечении к уголовной ответственности.

Ожидается, что Госдума рассмотрит данный вопрос на пленарном заседании 25 ноября, в 14.00.

В октябре Валерия Рашкина задержали в Лысогорском районе Саратовской области. В его автомобиле была найдена разделанная туша лося. У депутата и его спутника не было разрешения на добычу животного. Более того, в этом районе охота на лося запрещена.

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте (часть 1 статьи 258 УК). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до двух лет. 17 ноября Генпрокуратура попросила Госдуму лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.