Исследователи «Яндекса» рассказали, как изменился русский язык за сто лет

К 220-й годовщине со дня рождения составителя «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Даля специалисты «Яндекса» провели исследование, как русский язык изменился за прошедшие сто лет. Они сравнили записи в дневниках начала XX века из собрания Центра «Прожито» Европейского университета в Петербурге с текстами статей и комментариями в «Яндекс.Дзене».

В исследовании указано, что оба корпуса текстов подходят для изучения живой речи своего периода, так как по большей части созданы не профессионалами, а обычными носителями языка. Тексты не проходили корректуру и редактуру, а их авторы не были озабочены строгому следованию языковой норме.

Специалисты составили перечень из тысячи уходящих и ушедших слов — тех, чья частотность в дневниковых записях первых сорока лет XX века была как минимум в 10 раз выше, чем в статьях и комментариях в блогах. Среди наиболее интересных примеров — «кейфовать» (ныне «кайфовать»), «забаллотировать» («отвергнуть кандидата на выборах»), «вчуже» («со стороны, с точки зрения внешнего наблюдателя») и «цукать» («издеваться»).

К каждому ушедшему слову или словосочетанию «Яндекс» дает контекст применения. Так, например, употреблено слово «антипатичный» (трансформировалось в «неприятный») в анонимном дневнике 1935 года: «Заходил комендант Кремля Петерсон, очень антипатичный тип». А так — «рутинер» («консерватор»): «И действительно: нелегко будет ему справляться с шайкой служащих, затверделых интриганов и рутинеров».