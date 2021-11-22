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Исследователи «Яндекса» рассказали, как изменился русский язык за сто лет

Денис Ламехов
Сегодня в 18:10

К 220-й годовщине со дня рождения составителя «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Даля специалисты «Яндекса» провели исследование, как русский язык изменился за прошедшие сто лет. Они сравнили записи в дневниках начала XX века из собрания Центра «Прожито» Европейского университета в Петербурге с текстами статей и комментариями в «Яндекс.Дзене».

В исследовании указано, что оба корпуса текстов подходят для изучения живой речи своего периода, так как по большей части созданы не профессионалами, а обычными носителями языка. Тексты не проходили корректуру и редактуру, а их авторы не были озабочены строгому следованию языковой норме.

Специалисты составили перечень из тысячи уходящих и ушедших слов — тех, чья частотность в дневниковых записях первых сорока лет XX века была как минимум в 10 раз выше, чем в статьях и комментариях в блогах. Среди наиболее интересных примеров — «кейфовать» (ныне «кайфовать»), «забаллотировать» («отвергнуть кандидата на выборах»), «вчуже» («со стороны, с точки зрения внешнего наблюдателя») и «цукать» («издеваться»).

К каждому ушедшему слову или словосочетанию «Яндекс» дает контекст применения. Так, например, употреблено слово «антипатичный» (трансформировалось в «неприятный») в анонимном дневнике 1935 года: «Заходил комендант Кремля Петерсон, очень антипатичный тип». А так — «рутинер» («консерватор»): «И действительно: нелегко будет ему справляться с шайкой служащих, затверделых интриганов и рутинеров».

Однако язык постоянно пополняется новыми словами, пишут исследователи. Существуют такие слова, к которым мы давно привыкли, но которых сто лет назад еще не было в русском языке — во всяком случае, они не встречаются в дневниках первой половины XX века, говорят в «Яндексе».

Среди недавних приобретений — «стресс» (заимствовано из английского в 1960-е, начинает активно употребляться в 1980-е), «фокусироваться» (до 1980-х применяется только к фотографии и оптике, затем начинает употребляться в значении «сосредотачиваться»), «ценник» (до середины XX века означает «список цен» и не встречается кроме специальных текстов; в дневниках начинает употребляться с 1980-х в значении «этикетка с ценой»; в блогах употребляется уже как «цена» и «уровень цен»).

Помимо этого «Яндекс» составил список слов, изменивших основное значение. Это, например, «стилист», который из «мастера художественного стиля» трансформировался в «специалиста по составлению модного образа». Также в списке — «капот» (ранее «женское домашнее платье», ныне «крышка моторного отсека автомобиля») и «питомец» (прежде «подопечный», сейчас «домашнее животное»).

Исследователи также подготовили тест на понимание русского языка начала ХХ века — он находится в конце материала. А «Афиша Daily» поговорила с лингвистом Борисом Иомдиным, ученым «Яндекса».

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