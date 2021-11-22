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Оксимирон анонсировал дату выхода нового альбома

Виктория Шанина
Сегодня в 15:46

Новый альбом Оксимирона выйдет 1 декабря 2021 года. Пост об этом появился в инстаграм-аккаунте артиста.

12 ноября Оксимирон выпустил первый за шесть лет студийный полноформатник «Смутное время». Он оказался микстейпом, в котором собрано 36 треков. В их числе и старые композиции рэпера, выпущенные в период с 2014 по 2016 год. Среди новых — «Колесо», «Мох», «Цунами» и «Организация».

Пользователи в сети, которые ждали нового альбома, остались разочарованы выпуском старых треков. Некоторые шутили, что рэпер слишком буквально воспринял фразу о том, что все новое – хорошо забытое старое, а кто‑то сравнил микстейп с ремастером GTA. Тем не менее многие начали предполагать, что альбом будет, но позже.

Релиз «Цунами» состоялся еще 5 ноября. Музыку для сингла написала тверская рок-группа «Пионерлагерь пыльная радуга». «Организация» и клип к ней вышли 8 ноября.

1 ноября Оксимирон представил свой первый сингл за четыре года — «Кто убил Марка?». Название отсылает к главному герою второго альбома рэпера «Горгород», а сама композиция посвящена конфликту рэпера с Ромой Жиганом и его становлению как артиста. В микстейп «Смутное время» трек не попал.

После релиза «Горгорода» Оксимирон на долгое время отошел от создания новых песен. В музыкальной сфере наиболее громкими событиями были его выступления в рэп-баттлах. Последним сольным релизом рэпера стала песня «Биполярочка», вышедшая в 2017 году, а в следующем году он отметился совместным треком с Томасом Мразом «Stereocoma».

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