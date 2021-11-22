Девушка Хованского рассказала, что ему предлагали сделку со следствием, но он отказался

Мария Нелюбова, девушка блогера Юрия Хованского, задержанного по делу об оправдании терроризма, рассказала, что к нему в СИЗО приходил следователь и предлагал признать свою вину. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Эхо Петербурга».
Нелюбова отметила, что следователь не предупредил о своем визите адвокатов блогера, что является нарушением.
«Пришел тайком к Юре и просил его оболгать себя — дать ложные показания на самого себя. Обещал ему за это мягкое наказание. Когда Юра отказался, следователь сказал, что тогда он получит реальный срок и у меня будут какие‑то большие проблемы, но какого рода проблемы, он не сказал», — рассказала она.
Юрий Хованский проходит обвиняемым по делу об оправдании терроризма из‑за песни про захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост», которую он исполнял на стриме ютьюбера Андрея Нифедова в 2012 году. Блогер заявил, что никогда не пел эту песню публично. В июле 2020 года два ее фрагмента были опубликованы на ютьюб-канале с семью подписчиками.
Хованского задержали в его собственной квартире 9 июня. Блогер уже более пяти месяцев находится в петербургском СИЗО «Кресты», суд неоднократно продлевал ему арест, в последний раз — до 8 января 2022 года. Ему может грозить до 7 лет лишения свободы или штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей.