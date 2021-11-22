Девушка Хованского рассказала, что ему предлагали сделку со следствием, но он отказался

Мария Нелюбова, девушка блогера Юрия Хованского, задержанного по делу об оправдании терроризма, рассказала, что к нему в СИЗО приходил следователь и предлагал признать свою вину. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Эхо Петербурга».

Нелюбова отметила, что следователь не предупредил о своем визите адвокатов блогера, что является нарушением.

«Пришел тайком к Юре и просил его оболгать себя — дать ложные показания на самого себя. Обещал ему за это мягкое наказание. Когда Юра отказался, следователь сказал, что тогда он получит реальный срок и у меня будут какие‑то большие проблемы, но какого рода проблемы, он не сказал», — рассказала она.