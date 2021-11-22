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«Гараж» восстановит павильон «Шестигранник» в Парке Горького. Проектом займется японское бюро Sanaa

Денис Ламехов
Сегодня в 15:14

Московский музей современного искусства «Гараж» восстановит павильон «Шестигранник» в Парке Горького. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компании.

В «Шестиграннике» будут расположены три выставочных пространства «Гаража» (два — в гранях здания, одно — на новом
подземном уровне), библиотека, книжный магазин и кафе. Внутренний двор здания станет открытым публичным пространством. Площадь проекта составит 9500 м.

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Проектом займется японское бюро Sanaa. Новые павильоны и подземные пространства будут спроектированы в соответствии с современными стандартами энергосбережения и оснащены системами сохранения и регенерации тепла.

Здание было построено в 1923 году как выставочный павильон «Машины и орудия» раздела «Машиностроение» 1-й Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки. Павильон «Машины и орудия» стал единственной постройкой, возведенной с применением железобетона — остальные были выполнены из дерева и не сохранились. Затем пространство функционировало как столовая, цех по производству лимонада, кафе, ресторан и танцплощадка.

В 1999 году Правительство Москвы приняло павильон под государственную охрану в качестве памятника садово-паркового искусства. Выставочный павильон «Машины и орудия» («Шестигранник») был отнесен к выявленным объектам культурного наследия.

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