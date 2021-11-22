Премия «Эмми» введет номинацию для детских и семейных сериалов

Национальная академия телевизионных искусств и наук (NATAS) объявила о создании новой категории «Эмми» под названием «Дети и семейная премия». В ней будут представлены сериалы, которые ранее были частью дневной премии, пишет Collider.

«В последние годы наблюдается взрывной рост количества и качества детских и семейных программ. Наступило идеальное время для того, чтобы признать и отдать должное этому впечатляющему контенту», — сказал президент и гендиректор NATAS Адам Шарп.

По данным академии, количество заявок в категории анимационных сериалов достигло 300. Это максимальное число заявок среди всех номинаций «Эмми» в 2020 году. Детских и семейных программ стало примерно на 23% больше за последние два года.

«Дети и семейная премия» — это первое расширение «Эмми» с 1979 года, когда спортивные программы, новости и документалки получили собственные отдельные награды, отмечает Collider.