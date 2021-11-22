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В Лондоне завершились съемки второго сезона «Бриджертонов»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:22

Шоураннер сериала «Бриджертоны» Крис Ван Дусен объявил о завершении съемок второго сезона.

Он опубликовал в инстаграме фотографию со звездами проекта Джонатаном Бейли и Симон Эшли.

«И это официальное завершение второго сезона! Я так горжусь этим актерским составом и командой, которые каждый день в этот очень сложный год выкладывались на все сто. Я не могу дождаться, когда мир увидит, что мы приготовили для них. Встретимся в 2022 году», — написал Дусен.

Сериал «Бриджертоны» вышел на стриминговой платформе Netflix в декабре 2020 года и быстро стал хитом. Он рассказал об аристократической семье, в которой свое счастье и любовь ищут сразу несколько молодых людей.

Первый сезон был посвящен Дафне Бриджертон. В центре второго окажется ее брат Энтони. В основу первого сезона легла книга Джулии Куин «Герцог и я», а второго — «Виконт, который любил меня».

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