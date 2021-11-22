Ридли Скотт разрабатывает сериал по вселенной «Бегущего по лезвию»

Ридли Скотт рассказал о разработке сериала по вселенной «Бегущего по лезвию». Об этом сообщает Variety со ссылкой на эфир Би-би-си.

По его словам, всего запланировано 10 серий, каждая из которых будет длиться по часу. Сценарий пилотного эпизода уже написан. Это первый раз, когда режиссер рассказывает об этом проекте.

Кто будет работать над сериалом, пока неизвестно. Ранее режиссер «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнев заявлял, что был бы не против вернуться к работе над франшизой.

Скотт также рассказал, что по вселенной «Чужого» тоже планируется десятисерийный сериал и сейчас пишется сценарий к его пилотному эпизоду. О проекте пока ничего неизвестно.

«Бегущий по лезвию» вышел в 1982 году и получил две номинации на «Оскар». Действие картины разворачивается в Лос-Анджелесе в 2019 году, где общество разделено на людей и репликантов — андроидов, внешне неотличимых от человека. Центральным героем истории стал детектив Рик Декард, уничтожающий андроидов, нарушивших закон.

В октябре 2017 года у фильма появился сиквел — «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнева, в котором снялись Райан Гослинг, Харрисон Форд, Джаред Лето и Робин Райт.

Осенью 2021 года вышел анимационный сериал «Бегущий по лезвию: Черный лотос». События шоу развернулись в Лос-Анджелесе 2032 года. В центре истории — репликант Эль, сбитая с толку открывшимися в себе новыми способностями.