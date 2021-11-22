Grow Food запустил «Линию токсичности», куда можно позвонить выговориться и выпустить пар

Сервис доставки еды Grow Food запускает «Линию токсичности». Это горячая линия, по которой можно выговориться, а также получить советы по питанию и работе с негативом, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе компании.

Запуск линии приурочили ко Дню психолога в России, который отмечается 22 ноября. «Линия токсичности» бесплатна для всех исходящих звонков по стране и доступна с 10.00 до 22.00.

Позвонить на горячую линию может любой желающий, выплеснуть все накопившиеся эмоции и получить поддержку и советы специалиста. Среди проблем, с которыми можно обратиться: раздражение к чужому успеху, зависть «идеальной» внешности, карьере и личной жизни окружающих, а также желание осудить образ жизни других людей.

В кол-центре Grow Food собрал команду стрессоустойчивых сотрудников. Их подготовкой занимались профессиональные психологи и специалисты по питанию.

«Вас раздражают излишне продуктивные и успешные коллеги? Бесят инста-блогеры с миллионом подписчиков и идеальной жизнью? Хочется посмеяться над парой лишних килограммов подруги? С Grow Food можно не притворяться, что все в порядке, — помогите себе выплеснуть эмоции на „Линии токсичности“. А после займитесь своей жизнью — закажите GF и позаботьтесь о своем здоровье и кошельке», — сказал СЕО и сооснователь Grow Food Даниэль Гальпер.