В Татарстане начали проверять QR-коды в транспорте. За утро в Казани высадили более 700 человек

22 ноября в Татарстане начали проверять QR-коды в общественном транспорте. К 7.30 утра в Казани высадили более 500 пассажиров, сообщает местный МУП «Метроэлектротранс».

В организации отметили, что несмотря на то, что жители были предупреждены о новых ограничениях, конфликтов избежать не удалось. Задержка движения составляет 30 минут.

Один из пассажиров отказался показывать QR-код и не стал выходить из трамвая, после чего назвал действия кондуктора незаконными и вызвал полицию. Из‑за этого полностью прекратилось движение трамвайных маршрутов № 1 и № 6.

Похожая ситуация произошла в метрополитене — перед входом на станцию пассажиры возмущаются на контролеров. Женщина устроила скандал после того, как ее не пустили со справкой о том, что она получила первую дозу вакцины.

Некоторые из конфликтов удалось записать на видео корреспондентам «Татмедиа»: