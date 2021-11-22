В Татарстане начали проверять QR-коды в транспорте. За утро в Казани высадили более 700 человек

22 ноября в Татарстане начали проверять QR-коды в общественном транспорте. К 7.30 утра в Казани высадили более 500 пассажиров, сообщает местный МУП «Метроэлектротранс».
В организации отметили, что несмотря на то, что жители были предупреждены о новых ограничениях, конфликтов избежать не удалось. Задержка движения составляет 30 минут.
Один из пассажиров отказался показывать QR-код и не стал выходить из трамвая, после чего назвал действия кондуктора незаконными и вызвал полицию. Из‑за этого полностью прекратилось движение трамвайных маршрутов № 1 и № 6.
Похожая ситуация произошла в метрополитене — перед входом на станцию пассажиры возмущаются на контролеров. Женщина устроила скандал после того, как ее не пустили со справкой о том, что она получила первую дозу вакцины.
Некоторые из конфликтов удалось записать на видео корреспондентам «Татмедиа»:
К 11.30 утра количество высаженных пассажиров достигло 786 человек. Двух пассажиров забрала полиция, еще 18 не дождали правоохранителей и самостоятельно вышли из транспорта.
«В метрополитене трех конфликтных пассажиров передали полиции, 126 человек пытались пройти без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком — 7 человек. 96 пассажиров пытались пройти по справкам с вакциной первого компонента и 4 человека с двумя прививками, но с отсутствующим QR-кодом», — пишет «Метроэлектротранс».
О том, что система QR-кодов начнет действовать в общественном транспорте Татарстана стало известно в начале ноября. Жители обязаны предъявлять код, подтверждающий вакцинацию или отрицательный ПЦР-тест, либо справку о медотводе от вакцинации. Запуск системы кодов вызван жалобами на несоблюдение масочного режима в транспорте.