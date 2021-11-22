В Сочи задержали 20-летнего проводника поезда по делу о краже подстаканников

В Сочи полицейские задержали проводника поезда по делу о краже. По версии следствия, он украл 27 подстаканников, сообщает управление МВД по Южному федеральному округу.

Было установлено, что молодой человек находился поздно вечером на территории вагонного депо и воспользовался тем, что за ним никто не наблюдает. Он зашел в вагон, прошел к купе проводников и похитил подстаканники.

Уголовное дело по части 1 статьи 158 («Кража») возбуждено в отношении 20-летнего проводника. Ему грозит от 80 тыс. рублей штрафа до двух лет лишения свободы.

Как отмечает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД, на данный момент фигурант дела находится под подпиской о невыезде.