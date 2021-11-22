«Я бы не согласился на эту роль сейчас»: Эдди Редмейн о съемках в «Девушке из Дании»

Эдди Редмейн рассказал, что его номинированная на «Оскар» роль транс-женщины в фильме 2015 года «Девушка из Дании» была ошибкой. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на The Times.

Актер заявил, что если бы ему предложили роль трансгендерной художницы Лили Эльбе сейчас, то он бы отказался. Некоторые критики посчитали, что эта роль должна была достаться трансгендерной девушке, и актер с этим согласился.

«Нет, я бы не согласился на эту роль сейчас. Я взялся за этот фильм с наилучшими намерениями, но думаю, что это была ошибка. Обсуждения и разочарования подбором актеров связаны с тем, что у многих людей попросту нет голоса среди других. Должно быть полное равенство для всех, иначе дебаты никогда не закончатся», — сказал он.

В 2020 году Редмейн стал активно защищать трансперсон, осуждая автора книг о «Гарри Поттере» и «Фантастических тварях» Джоан Роулинг за высказывания о трансгендерных людях.

В 2015 году актер выразил надежду, что когда‑нибудь в киноиндустрии появится больше транс-актеров и транс-актрис, играющих не только транс-роли, но и цисгендерных персонажей. «Я верю, что человек может играть любую роль, если он играет ее с чувством целостности и ответственности», — добавил Редмейн.