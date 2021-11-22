Адмирал Попов: подлодка «Курск» затонула после столкновения с судном НАТО

Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что атомная подводная лодка «Курск» затонула в 2000 году из‑за столкновения с субмариной НАТО. Об этом он сказал в интервью РИА «Новости».
«Подводная лодка, которая столкнулась с „Курском“, следила за „Курском“, видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр „Курска“ привел к потере контакта», — отметил Попов.
Адмирал добавил, что знает название подлодки НАТО «с вероятностью 90%». Однако публично назвать его не может, так как необходимы доказательства. «Я их выложить не могу», — сказал он.
По словам Вячеслава Попова, сигналы SOS в тот день подавал не «Курск», а находившаяся рядом подлодка НАТО, которая получила повреждения. Противолодочная авиация ВМФ России обнаружила ее у берегов Норвегии.
Еще в 2000 году вышел фильм Аркадия Мамонтова, в котором Попов называет главной версией гибели «Курска» столкновение с другой «неустановленной пока подводной лодкой». Он также утверждал, что на следующий день после взрыва на «Курске» летчики заметили неизвестную подлодку, уходящую из Баренцева моря.