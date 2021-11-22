Вышел трейлер первой части сериала «Этерна» от «Кинопоиска»

«Кинопоиск» поделился трейлером фэнтезийного сериала «Этерна». Премьера первой части шоу состоится на стрим-сервисе в январе 2022 года, а остальные серии выйдут в начале 2023 года.
Сюжет расскажет о сыне убитого мятежника Ричарде Окделле и наследнике законного короля в изгнании Альдо Ракане из государства Талиг. Последний спустя четыреста лет захочет свергнуть узурпаторов из династии Олларов и вернуть трон своему народу. Однако на его пути встанет полководец Рокэ Алва, подавивший восстание против Олларов и убивший отца Окделла.
Сериал снят на основе романов цикла «Отблески Этерны» Веры Камши о людях на планете Кэртиана, мир которой напоминает Европу XVII века.
В «Этерне» снялись Юрий Чурсин («Изображая жертву»), Анар Халилов («Война семей»), Павел Крайнов («Подольские курсанты»), Денис Нурулин («Фантом»), Сергей Горошко («Майор Гром: Чумной Доктор»), Юлия Хлынина («Закон каменных джунглей»), Кирилл Зайцев («Серебряные коньки»), Андрей Смоляков («Движение вверх»), Леонид Бичевин («Морфий»), Сергей Гилев («Чики»), Вениамин Смехов («Д’Артаньян и три мушкетера») и другие.
Режиссером сериала выступил Евгений Невский («Интерны»), сценаристом — Сергей Юдаков («Великая»), а продюсерами — Евгений Баранов, Ольга Филипук, Дмитрий Нелидов и Владислав Рубин.