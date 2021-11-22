перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Сочи задержали 20-летнего проводника поезда по делу о краже подстаканников 12:15
В России выявили 35 681 новый случай заражения COVID-19 11:53
Вышел трейлер первой части сериала «Этерна» от «Кинопоиска» 11:11
РИА «Новости»/Telegram
Адмирал Попов: подлодка «Курск» затонула после столкновения с судном НАТО 11:04
В России могут создать реестр токсичного контента 10:27
Автомобиль въехал в толпу людей на рождественском параде в Висконсине. Погибли пять человек 10:04
В России цены на красную икру взлетели до исторического максимума 8:49
В Токио черепахи угрожают авиасообщению с местным аэропортом 8:24
Кадр из сериала «Жила-была одна баба»
Умерла актриса Нина Русланова, известная по фильмам «Афоня» и «Будьте моим мужем» Вчера в 22:19
Ученые доказали невозможность щелчка Таноса из «Мстителей» в реальной жизни Вчера в 22:00
Владимир Путин ревакцинировался «Спутником Лайт» Вчера в 20:40
ВОЗ: более 500 тыс. человек могут умереть зимой в Европе от COVID-19 Вчера в 20:03
Вышел первый трейлер перезапуска «Ну, погоди!» Вчера в 18:55
Протесты в США, второй сезон «Аркейн» и другие новости дня
Вчера в 18:22 дайджест
В США прошли протесты после оправдания Риттенхауса. Он застрелил двух человек во время акции BLM Вчера в 16:40
Кадр из фильма «Не время умирать»
«Не время умирать» стал самым кассовым голливудским фильмом 2021 года Вчера в 16:39
Наталия Орейро привилась «Спутником V» Вчера в 15:53
Apple заподозрили в накрутке оценок. Рейтинг приложения Podcasts резко вырос с 1,8 до 4,7 звезды Вчера в 15:32
На Аллее Славы в Голливуде появилась звезда с именем Сальмы Хайек Вчера в 15:17
Пропавшая китайская теннисистка Пэн Шуай появилась на публике Вчера в 14:06
Отключить рекламу

Вышел трейлер первой части сериала «Этерна» от «Кинопоиска»

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:11

«Кинопоиск» поделился трейлером фэнтезийного сериала «Этерна». Премьера первой части шоу состоится на стрим-сервисе в январе 2022 года, а остальные серии выйдут в начале 2023 года.

Сюжет расскажет о сыне убитого мятежника Ричарде Окделле и наследнике законного короля в изгнании Альдо Ракане из государства Талиг. Последний спустя четыреста лет захочет свергнуть узурпаторов из династии Олларов и вернуть трон своему народу. Однако на его пути встанет полководец Рокэ Алва, подавивший восстание против Олларов и убивший отца Окделла.

Сериал снят на основе романов цикла «Отблески Этерны» Веры Камши о людях на планете Кэртиана, мир которой напоминает Европу XVII века.

В «Этерне» снялись Юрий Чурсин («Изображая жертву»), Анар Халилов («Война семей»), Павел Крайнов («Подольские курсанты»), Денис Нурулин («Фантом»), Сергей Горошко («Майор Гром: Чумной Доктор»), Юлия Хлынина («Закон каменных джунглей»), Кирилл Зайцев («Серебряные коньки»), Андрей Смоляков («Движение вверх»), Леонид Бичевин («Морфий»), Сергей Гилев («Чики»), Вениамин Смехов («Д’Артаньян и три мушкетера») и другие.

Режиссером сериала выступил Евгений Невский («Интерны»), сценаристом — Сергей Юдаков («Великая»), а продюсерами — Евгений Баранов, Ольга Филипук, Дмитрий Нелидов и Владислав Рубин.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
драма
Медея
Александр Зельдович не устает пытаться стать российским Стэнли Кубриком
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
драма
Последняя дуэль
Мэтт Деймон вызывает Адама Драйвера на поединок

Другие материалы по темам

Люди
Анар Халилов
Денис Нурулин
Сергей Горошко
Юлия Хлынина
Леонид Бичевин
Вениамин Смехов
Евгений Невский
Сергей Юдаков
Ольга Филипук
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить