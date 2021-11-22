Вышел трейлер первой части сериала «Этерна» от «Кинопоиска»

«Кинопоиск» поделился трейлером фэнтезийного сериала «Этерна». Премьера первой части шоу состоится на стрим-сервисе в январе 2022 года, а остальные серии выйдут в начале 2023 года.

Сюжет расскажет о сыне убитого мятежника Ричарде Окделле и наследнике законного короля в изгнании Альдо Ракане из государства Талиг. Последний спустя четыреста лет захочет свергнуть узурпаторов из династии Олларов и вернуть трон своему народу. Однако на его пути встанет полководец Рокэ Алва, подавивший восстание против Олларов и убивший отца Окделла.