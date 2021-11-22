В России могут создать реестр токсичного контента

В России разрабатывают проект платформы маркировки токсичного контента в интернете. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на члена Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игоря Ашманова.

По его словам, он написал концепцию «каталога токсичного контента», подобную «Википедии».

«Идея проекта появилась в ходе работы автономной некоммерческой организации „Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды“ по поиску в интернете запрещенного контента о скулшутерах и суицидниках», — рассказал Ашманов.

Он заявил, что в сети есть некая серая зона, которая вовлекает людей в уже запрещенную деятельность. «Создание реестра токсичного контента — это способ что‑то сделать с этой серой зоной, с контентом, который не будет запрещен в ближайшее время», — добавил Ашманов.

«Ведомости», ознакомившись с презентацией проекта, отмечают, что к токсичному контенту автор идеи относит информацию про насилие, опасность прививок, радикальный феминизм, отказ от рождения детей, поощрение ЛГБТ и зоофилии.

Ашманов предлагает вести реестр «открытым сообществом», а также «блокировать, зачищать, понижать в рейтингах, убирать с платформ» токсичный контент. Предполагается, что соответствующий контент будут разделять по темам и степени токсичности: от запрещенного до нежелательного.