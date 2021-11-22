В России цены на красную икру взлетели до исторического максимума

В октябре средняя цена лососевой икры в рознице впервые превысила отметку 5 тыс. рублей за килограмм. Это рекордная стоимость красной икры за всю историю наблюдений с 2000 года, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

За 20 лет цены на красную икру взлетели в 7,4 раз. В октябре 2000 года средняя стоимость одного килограмма продукта в розницу составляла 675,2 рублей.

Лососевая икра непрерывно дорожает с начала 2020 года. В ноябре прошлого года накануне новогодних праздников средняя цена за килограмм перешагнула отметку 4 тыс. рублей.

При этом добыча лососевых, которые дают красную икру, в 2021 году увеличилась. По прогнозам Росрыболовства, благодаря хорошему улову в конце лета и осенью, после начала сезона добычи этих рыб, цены на икру должны начать снижаться.

«В этом году мы поймали достаточно большой объем красной рыбы — порядка 500 тыс. тонн, в прошлом — около 300 тыс. тонн. То есть объем предложения будет значительный. И понятно, что, так или иначе, цена на красную рыбу и на икру будет снижаться», — сказал глава госучреждения Илья Шестаков в интервью РБК.

В Росрыболовстве рост цен связали с ажиотажем, который искусственно создают спекулянты в преддверии Нового года. Они реализуют остатки икры на складах и вводят покупателей в заблуждение о количестве товара. В ведомстве утверждают, что в этом году дефицита лососевой икры не будет.