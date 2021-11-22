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В Токио черепахи угрожают авиасообщению с местным аэропортом

Виктория Шанина
Сегодня в 8:24

Администрация токийского международного аэропорта Нарита предупредила о том, что на его территории поселились черепахи, которые могут угрожать безопасности самолетов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на эфир телеканала NHK.

Черепах обнаружили в небольшом пруду около одной из взлетно-посадочных полос. По мнению специалистов, рептилию может засосать в турбину лайнера. Из‑за твердого панциря двигатель самолета может выйти из строя, в том числе, уже в небе, из‑за чего есть риск катастрофы.

Администрация Нариты намерена в ближайшее время обсудить этот вопрос с экспертами. На данный момент рассматривают как вариант частичного уничтожения популяции черепах на территории аэропорта, так и установки заграждений между прудом и взлетно-посадочной полосой.

В сентябре в аэропорту Токио заметили черепаху на взлетно-посадочной полосе. После этого администрация воздушной гавани была вынуждена временно закрыть эту полосу для самолетов.

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