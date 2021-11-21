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Умерла актриса Нина Русланова, известная по фильмам «Афоня» и «Будьте моим мужем»

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:19

В возрасте 75 лет после продолжительной болезни умерла народная артистка России и актриса Нина Русланова. Об этом сообщил Стас Садальский в фейсбуке.

«Что говорить, не знаю. Ниночка. Друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему. Несмотря на болезнь, она пыталась держаться. Часто по старой привычке звонила мне на домашний телефон и наговаривала что‑то на автоответчик: „Говорит автоприветчик“», — написал он.

По данным «Рен ТВ», последние 10 дней актриса провела в больнице с коронавирусом. Ее госпитализировали с пневмонией и нарушением сердечного ритма.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что в Москве могут увековечить память народной артистки.

«Нина [Русланова] была для меня близким человеком, мы учились в театральном. Она очень болела. Она снималась у меня, мы дружили, я ей много помогал, у нее непростая судьба. Конечно, ее память должна быть увековечена, я обязательно буду в этом принимать участие», — сказал он.

Режиссер Олег Степченко вспомнил о последней роли актрисы на большом экране в его фильме «Вий» 2014 года. Тогда у Руслановой случился инсульт, но она все равно продолжила играть на досъемках.

«Она справилась великолепно со всем, но забывала слова некоторые. Спасибо дочке, которая постоянна помогала ей, была на площадке. Как великая актриса, она показывала безупречные результаты. С этим можно было делать то, что задумывалось», — сказал он, выражая соболезнования в связи со смертью актрисы.

Нина Русланова родилась в 1945 году. Обстоятельства своего рождения она не знала. В конце февраля 1946 года ее, предположительно, в возрасте двух месяцев нашли в городе Богодухове Харьковской области и определили в детский дом. Там ей дали отчество Ивановна и фамилию Русланова в честь певицы Лидии Руслановой. Дату рождения (5 декабря) она выбрала сама.

Актриса получила известность, благодаря фильмам «Собачье сердце», «Моя любовь», «Тени исчезают в полдень», «Кин-дза-дза!», «Не стреляйте в белых лебедей», «Хрусталев, машину!», «Афоня», «Будьте моим мужем» и многим другим. Дебютной работой Руслановой стала картина Киры Муратовой «Короткие встречи». В ней она снималась вместе с Владимиром Высоцким.

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