Ученые доказали невозможность щелчка Таноса из «Мстителей» в реальной жизни

Группа ученых из Технологического института Джорджии доказала, что щелчок, который сделал Танос в «Мстителях: Война бесконечности», стерев половину населения вселенной, невозможен в металлической перчатке. Об этом сообщает Journal of the Royal Society Interface.

С помощью высокоскоростной съемки и датчиков силы они проанализировали динамику щелчка пальцами и выяснили, что он происходит за 7 миллисекунд. Это быстрее, чем моргает глаз, который в среднем делает это за более, чем 150 миллисекунд.

Для обычного щелчка ученые измерили максимальную скорость вращения 7800 градусов в секунду и ускорение вращения 1,6 млн градусов в секунду в квадрате. Они выяснили, что скорость вращения была меньше, чем та, что исходит от рук профессиональных бейсболистов при подаче. Однако ускорение щелчка — самое быстрое ускорение, которое может развить человеческое тело. В три раза больше, чем вращение руки бейсбольного питчера.