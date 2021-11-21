Ученые доказали невозможность щелчка Таноса из «Мстителей» в реальной жизни

Группа ученых из Технологического института Джорджии доказала, что щелчок, который сделал Танос в «Мстителях: Война бесконечности», стерев половину населения вселенной, невозможен в металлической перчатке. Об этом сообщает Journal of the Royal Society Interface.
С помощью высокоскоростной съемки и датчиков силы они проанализировали динамику щелчка пальцами и выяснили, что он происходит за 7 миллисекунд. Это быстрее, чем моргает глаз, который в среднем делает это за более, чем 150 миллисекунд.
Для обычного щелчка ученые измерили максимальную скорость вращения 7800 градусов в секунду и ускорение вращения 1,6 млн градусов в секунду в квадрате. Они выяснили, что скорость вращения была меньше, чем та, что исходит от рук профессиональных бейсболистов при подаче. Однако ускорение щелчка — самое быстрое ускорение, которое может развить человеческое тело. В три раза больше, чем вращение руки бейсбольного питчера.
Ученые также отметили, что когда пальцы были покрыты резиной с высоким коэффициентом трения или смазкой с низким коэффициентом, щелчок не происходил. Тогда они обнаружили, что голые пальцы имеют идеальный уровень трения для быстрого щелчка, а трение между большим и среднем пальцем позволяет накопить энергию, прежде чем она внезапно высвободится.
Следовательно, слишком малое трение означает меньшую энергию и медленный щелчок. Ученые также уточнили, что слишком большое трение препятствует высвобождению пальца и опять же замедляет щелчок.
Чтобы проанализировать щелчок Таноса в металлической перчатке команда надела на пальцы наперстки. В исследовании они отметили, что когда пальцы сжимаются, то увеличивают площадь контакта и трение между друг другом. В наперстках ускорение значительно упало, что, по мнению ученых, связано с сокращением области касания между пальцами. Таким образом, они выяснили, что щелчок Таноса в реальной жизни невозможен.
«Наши результаты показывают, что Танос не мог щелкнуть пальцами из‑за металлической перчатки. Вероятнее всего, это голливудские спецэффекты, а не реальная физика в действии! Извините за спойлер», — сказал Рагхав Ачария, первый автор исследования.
Отмечается, что результаты исследования ученых однажды могут послужить основой для разработки протезов, которые будут имитировать более широкие возможности человеческой руки.