перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Владимир Путин ревакцинировался «Спутником Лайт» 20:40
ВОЗ: более 500 тыс. человек могут умереть зимой в Европе от COVID-19 20:03
Вышел первый трейлер перезапуска «Ну, погоди!» 18:55
Протесты в США, второй сезон «Аркейн» и другие новости дня
18:22 дайджест
В США прошли протесты после оправдания Риттенхауса. Он застрелил двух человек во время акции BLM 16:40
Кадр из фильма «Не время умирать»
«Не время умирать» стал самым кассовым голливудским фильмом 2021 года 16:39
Наталия Орейро привилась «Спутником V» 15:53
Apple заподозрили в накрутке оценок. Рейтинг приложения Podcasts резко вырос с 1,8 до 4,7 звезд 15:32
На Аллее Славы в Голливуде появилась звезда с именем Сальмы Хайек 15:17
Пропавшая китайская теннисистка Пэн Шуай появилась на публике 14:06
Суд Оренбурга арестовал подростка, рассказавшего об избиении в полиции 13:52
MGM/YouTube
Погрызенные сиденья и бельгийская овчарка в главной роли: трейлер «Собаки» с Ченнингом Татумом 13:05
Мультсериал «Аркейн» продлили на второй сезон 13:03
Умерла историк литературы Мариэтта Чудакова 12:08
Канье Уэст и Дрейк проведут совместный благотворительный концерт после многолетней вражды 11:48
В России выявили 36 970 новых случаев COVID-19 11:08
Shelley LaFleur/Facebook
Умер актер из «Доктора Хауса» и «Мэверика» Арт ЛаФлер 10:47
В поликлинике Оренбуржья посетитель с инвалидностью добирался до врача ползком 9:58
В Австрии прошли массовые протесты против локдауна 8:35
Президент Федерации автоспорта Дагестана и автомобильный блогер погибли в массовой аварии в Москве Вчера в 20:12
Отключить рекламу

Владимир Путин ревакцинировался «Спутником Лайт»

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:40

Президент России Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт». Об этом сообщает «Интерфакс».

Путин отметил, что спустя два часа после прививки его самочувствие находится в норме.

На встрече с заместителем директора по научной работе Центра имени Гамалеи Денисом Логуновым президент поинтересовался объемом вакцины, которую ему ввели. Логунов заявил, что объем такой же, как и при первом уколе. Он также отметил, что эффективность ревакцинации в два раза выше, чем первичная вакцинация.

По его словам, принцип ревакцинации много раз использовался ранее при борьбе с другими инфекциями.

30 июня на «Прямой линии» Владимир Путин рассказал, что прошел вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V». Первую дозу вакцины от COVID-19 он получил 23 марта.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
драма
Медея
Александр Зельдович не устает пытаться стать российским Стэнли Кубриком
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
драма
Последняя дуэль
Мэтт Деймон вызывает Адама Драйвера на поединок
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить