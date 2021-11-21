Владимир Путин ревакцинировался «Спутником Лайт»

Президент России Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт». Об этом сообщает «Интерфакс».

Путин отметил, что спустя два часа после прививки его самочувствие находится в норме.

На встрече с заместителем директора по научной работе Центра имени Гамалеи Денисом Логуновым президент поинтересовался объемом вакцины, которую ему ввели. Логунов заявил, что объем такой же, как и при первом уколе. Он также отметил, что эффективность ревакцинации в два раза выше, чем первичная вакцинация.

По его словам, принцип ревакцинации много раз использовался ранее при борьбе с другими инфекциями.

30 июня на «Прямой линии» Владимир Путин рассказал, что прошел вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V». Первую дозу вакцины от COVID-19 он получил 23 марта.