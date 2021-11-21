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Вышел первый трейлер перезапуска «Ну, погоди!» 18:55
Протесты в США, второй сезон «Аркейн» и другие новости дня
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В США прошли протесты после оправдания Риттенхауса. Он застрелил двух человек во время акции BLM 16:40
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«Не время умирать» стал самым кассовым голливудским фильмом 2021 года 16:39
Наталия Орейро привилась «Спутником V» 15:53
Apple заподозрили в накрутке оценок. Рейтинг приложения Podcasts резко вырос с 1,8 до 4,7 звезд 15:32
На Аллее Славы в Голливуде появилась звезда с именем Сальмы Хайек 15:17
Пропавшая китайская теннисистка Пэн Шуай появилась на публике 14:06
Суд Оренбурга арестовал подростка, рассказавшего об избиении в полиции 13:52
MGM/YouTube
Погрызенные сиденья и бельгийская овчарка в главной роли: трейлер «Собаки» с Ченнингом Татумом 13:05
Мультсериал «Аркейн» продлили на второй сезон 13:03
Умерла историк литературы Мариэтта Чудакова 12:08
Канье Уэст и Дрейк проведут совместный благотворительный концерт после многолетней вражды 11:48
В России выявили 36 970 новых случаев COVID-19 11:08
Shelley LaFleur/Facebook
Умер актер из «Доктора Хауса» и «Мэверика» Арт ЛаФлер 10:47
В поликлинике Оренбуржья посетитель с инвалидностью добирался до врача ползком 9:58
В Австрии прошли массовые протесты против локдауна 8:35
Президент федерации автоспорта Дагестана и автомобильный блогер погибли в массовой аварии в Москве Вчера в 20:12
В Москве за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков Вчера в 19:42
В сети запустили хэштег в поддержку Джоан Роулинг. HBO не пригласил ее на съемку шоу о Гарри Поттере Вчера в 19:02
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Дайджест

Протесты в США, второй сезон «Аркейн» и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:22

В реанимации ковидного госпиталя в Коммунарке умерла литературовед, доктор филологических наук и историк литературы Мариэтта Чудакова. Ей было 84 года.

Десятки тысяч людей вышли на митинг в Вене против общенационального локдауна, который вводят власти Австрии. С 22 ноября все жители страны смогут выйти из дома только в магазин, аптеку, на работу, прогулку и на помощь нуждающимся.

В США по всей стране прошли массовые протесты после полного оправдания Риттенхауса, который застрелил двух человек во время акции BLM. Демонстранты перекрыли Бруклинский мост в Нью-Йорке и открыли ворота тюрьмы в Портленде.

За последние сутки в России выявили 36 970 случаев коронавируса. Умерли 1252 человека, выздоровели — 32 504.

Наталия Орейро привилась от коронавируса российской вакциной «Спутник V». В дальнейшем она намерена использовать только этот препарат.

Китайская теннисистка Пэн Шуай, которая в течение нескольких недель считалась пропавшей, впервые появилась на публике. Она посетила спортивную церемонию в Пекине.

Канье Уэст анонсировал совместное благотворительное шоу с Дрейком, несмотря на многолетнюю вражду. Так рэперы надеются привлечь больше внимания к проблеме тюремной реформы и поддержать заключенного Лэрри Гувера.

Сальма Хайек получила звезду на Аллее Славы в Голливуде. На церемонию ее пришли поддержать режиссер Хлоя Чжао и актер Кумайл Нанджиани.

Прокатные сборы «Не время умирать» превысили 733 млн долларов. Боевик стал самым кассовым голливудским фильмом 2021 года и эпохи пандемии в целом.

Вышел трейлер комедии «Собака» с Ченнингом Татумом и бельгийской овчаркой в главных ролях. Премьера картины в кинотеатрах состоится в феврале 2022 года.

Мультсериал «Аркейн», созданный по мотивам игры League of Legends, продлили на второй сезон. Хейли Стайнфелд, Элла Пернелл и Кэти Люн вернутся к своим ролям Вай, Джинкс и Кейтлин Кирамман.

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