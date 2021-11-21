Протесты в США, второй сезон «Аркейн» и другие новости дня

В реанимации ковидного госпиталя в Коммунарке умерла литературовед, доктор филологических наук и историк литературы Мариэтта Чудакова. Ей было 84 года.

Десятки тысяч людей вышли на митинг в Вене против общенационального локдауна, который вводят власти Австрии. С 22 ноября все жители страны смогут выйти из дома только в магазин, аптеку, на работу, прогулку и на помощь нуждающимся.

В США по всей стране прошли массовые протесты после полного оправдания Риттенхауса, который застрелил двух человек во время акции BLM. Демонстранты перекрыли Бруклинский мост в Нью-Йорке и открыли ворота тюрьмы в Портленде.

За последние сутки в России выявили 36 970 случаев коронавируса. Умерли 1252 человека, выздоровели — 32 504.

Наталия Орейро привилась от коронавируса российской вакциной «Спутник V». В дальнейшем она намерена использовать только этот препарат.

Китайская теннисистка Пэн Шуай, которая в течение нескольких недель считалась пропавшей, впервые появилась на публике. Она посетила спортивную церемонию в Пекине.

Канье Уэст анонсировал совместное благотворительное шоу с Дрейком, несмотря на многолетнюю вражду. Так рэперы надеются привлечь больше внимания к проблеме тюремной реформы и поддержать заключенного Лэрри Гувера.

Сальма Хайек получила звезду на Аллее Славы в Голливуде. На церемонию ее пришли поддержать режиссер Хлоя Чжао и актер Кумайл Нанджиани.

Прокатные сборы «Не время умирать» превысили 733 млн долларов. Боевик стал самым кассовым голливудским фильмом 2021 года и эпохи пандемии в целом.

Вышел трейлер комедии «Собака» с Ченнингом Татумом и бельгийской овчаркой в главных ролях. Премьера картины в кинотеатрах состоится в феврале 2022 года.

Мультсериал «Аркейн», созданный по мотивам игры League of Legends, продлили на второй сезон. Хейли Стайнфелд, Элла Пернелл и Кэти Люн вернутся к своим ролям Вай, Джинкс и Кейтлин Кирамман.