Вышел первый трейлер перезапуска «Ну, погоди!»

В нем показали, как Волк гоняется за Зайцем, а тот в свою очередь вместе с друзьями подстраивает ему мелкие пакости.

«Союзмультфильм» показал первый трейлер нового мультсериала «Ну, погоди! Каникулы». На момент написания заметки ролик набрал 760 лайков и более 3,8 тыс. дизлайков.

«Наш Волк не плохой, он просто не нашел себя в этом мире, из плохих привычек — он геймер. В 2021 году в мультфильмах, конечно же, нельзя распивать спиртные напитки, прикуривать от котенка и гоняться за маленькими мальчиками, к сожалению», — отметили создатели шоу.

Они также уточнили, что персонажи не будут разговаривать, но «периодически будут проскальзывать крепкие фразы типа „Ну, погоди!“».

Зайца озвучил комик Дмитрий Хрусталев, а Волк стал говорить голосом Гарика Харламова. Когда мультсериал выйдет на экраны, пока неизвестно.