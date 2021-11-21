«Не время умирать» стал самым кассовым голливудским фильмом 2021 года

Прокатные сборы новой части бондианы «Не время умирать» превысили 733 млн долларов. Боевик стал самым кассовым голливудским фильмом 2021 года и эпохи пандемии в целом, пишет Deadline.

Из всей суммы только 154 млн долларов создатели заработали в американском прокате. Большая часть сборов — 579 млн — пришлась на международные кассы.

Единственным конкурентом «Не время умирать» был только «Форсаж 9», собравший 725 млн долларов. Ни один другой голливудский фильм не сумел перешагнуть отметку в 700 млн в этом году.

Боевик «Не время умирать» вышел в мировом прокате 28 сентября. Джеймс Бонд оставляет оперативную службу и перебирается на Ямайку. Вскоре ЦРУ становится необходима помощь агента 007, чтобы спасти похищенного ученого. Миссия оборачивается тем, что в ловушке оказывается сам Бонд.

Это последняя картина франшизы, в которой главную роль сыграл Дэниел Крейг. Афиша Daily писала о том, каким вышло прощание с образом Бонда в воплощении Крейга.