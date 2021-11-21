Наталия Орейро привилась «Спутником V»

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро привилась от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом она рассказала в интервью телеканалу НТВ.

Актриса отметила, что «Спутник V» стал первым препаратом от ковида, который получил Уругвай. Своим соотечественникам она также посоветовала эту вакцину.

«[Вакцинировалась] двумя дозами „Спутника“. Очень хорошо», — сказала Орейро, уточнив, что в дальнейшем не будет использовать другой препарат для вакцинации.

В октябре этого года Владимир Путин присвоил Наталии Орейро и ее сыну российское гражданство. 10 ноября прошла торжественная церемония, в ходе которой актриса принесла присягу гражданина России и получила российский паспорт.

Документы на получение российского гражданства Орейро подала 15 июня 2020 года. Она отметила, что к этому ее подтолкнула шутка ведущего в программе «Вечерний Ургант».

«Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но, конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство», — рассказала артистка.