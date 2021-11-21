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Apple заподозрили в накрутке оценок. Рейтинг приложения Podcasts резко вырос с 1,8 до 4,7 звезд

Виктория Шанина
Сегодня в 15:32

За месяц рейтинг Apple Podcasts в онлайн-магазине приложений неожиданно вырос, хотя значимых обновлений за это время не происходило. Внимание на это обратили журналисты из The Verge, которые утверждают, что Apple научилась как‑то переносить отзывы о подкастах на само приложение.

В конце сентября рейтинг Apple Podcasts резко обрушился вместе с выходом обновления iOS 15. Примерно за неделю приложение потеряло свои пять звезд — пользователи массово жаловались на громоздкий интерфейс и постоянные глюки, которые появились после обновления их смартфонов. Оценка дошла до 1,8 звезды.

5 ноября тенденция изменилась на противоположную. Ежедневно на странице приложения появлялись тысячи новых отзывов, и чаще всего — вместе с максимальной оценкой. Только 17 ноября Apple Podcasts получили 6292 рецензии, которые сопровождались пятью звездами. В итоге рейтинг платформы вырос до 4,7 звезд.

Статистика по AppFigures
Статистика по AppFigures
© The Verge

Независимый разработчик Коста Элефтериу заметил, что за период с 5 по 18 ноября, когда приложение начало получать много положительных оценок, никаких серьезных обновлений для «Подкастов» не было.

Элефтериу пошел дальше и решил почитать те самые невероятно положительные отзывы. Выяснилось, что практически все хорошие комментарии относились не к Apple Podcasts, а конкретным подкастам.

В заключение своего мини-расследования разработчик написал: «Полагаю, Apple каким‑то образом поставила просьбу оставить отзыв сразу после завершения подкаста, таким образом заставив кучу людей подумать, что они оценивают именно подкаст, а не приложение. Манипулирование рейтингами в лучшем виде со стороны самих привратников. Отличная работа».

Журналист The Verge Шон Холлистер связался с одним из сотрудников Apple и узнал, что с октября пользователям Apple Podcasts предлагается оценить приложение через штатную форму Rating & Review. Он попытался найти ее в «Подкастах», чтобы понять, может ли она вводить людей в заблуждение, но ему это не удалось.

Пользователь твиттера с ником DavidNelsonNM написал, что после подписки на новый подкаст ему пришло уведомление с текстом: «Хотите оставить отзыв об этом приложении?». Сам он от этой опции отказался, но отметил, что так действительно легко запутать людей.

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