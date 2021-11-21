Apple заподозрили в накрутке оценок. Рейтинг приложения Podcasts резко вырос с 1,8 до 4,7 звезд

За месяц рейтинг Apple Podcasts в онлайн-магазине приложений неожиданно вырос, хотя значимых обновлений за это время не происходило. Внимание на это обратили журналисты из The Verge, которые утверждают, что Apple научилась как‑то переносить отзывы о подкастах на само приложение.

В конце сентября рейтинг Apple Podcasts резко обрушился вместе с выходом обновления iOS 15. Примерно за неделю приложение потеряло свои пять звезд — пользователи массово жаловались на громоздкий интерфейс и постоянные глюки, которые появились после обновления их смартфонов. Оценка дошла до 1,8 звезды.

5 ноября тенденция изменилась на противоположную. Ежедневно на странице приложения появлялись тысячи новых отзывов, и чаще всего — вместе с максимальной оценкой. Только 17 ноября Apple Podcasts получили 6292 рецензии, которые сопровождались пятью звездами. В итоге рейтинг платформы вырос до 4,7 звезд.