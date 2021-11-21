На Аллее Славы в Голливуде появилась звезда с именем Сальмы Хайек

Американская актриса Сальма Хайек стала 2709-й знаменитостью, получившей звезду на Аллее Славы в Голливуде. Об этом сообщает People.
На церемонию ее пришел поддержать Адам Сэндлер, а также режиссер Хлоя Чжао и актер Кумэйл Нанджиани, с которыми она работала над фильмом «Вечные» от Marvel.
«Вот оно! Мы все сделаны из звездной пыли», — написала Хайек.
Во время своей речи актриса призвала всех «найти дело, которое они будут любить» так же сильно, как она любит кино.
«Если вы думаете, что вы не так хороши в этом, как я, сделайте это хорошо. Речь не обязательно о кино. Будьте лучшим во всем, что вы делаете. Старайтесь быть лучше. Старайтесь находить радость в том, что вы делаете. Работайте усердно. Готовьтесь. Плевать, что кто‑то говорит. Но самое главное, не слушайте себя, когда у вас что‑то не получается», — сказала она.
За свою актерскую карьеру Хайек снялась в более чем 30 фильмах. Она стала первой мексиканкой, которая была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль в киноленте «Фрида». Среди ее работ — «Отчаянный», «Догма», «Гонщики», «От заката до рассвета», «Дети шпионов 3» и многие другие.
Фильм «Вечные» с Хайек в главной роли стал лидером кинопроката в России и СНГ за период с 11 по 14 ноября, собрав 218,6 млн рублей.