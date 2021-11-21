На Аллее Славы в Голливуде появилась звезда с именем Сальмы Хайек

На церемонию ее пришел поддержать Адам Сэндлер , а также режиссер Хлоя Чжао и актер Кумэйл Нанджиани, с которыми она работала над фильмом «Вечные» от Marvel.

Во время своей речи актриса призвала всех «найти дело, которое они будут любить» так же сильно, как она любит кино.

«Если вы думаете, что вы не так хороши в этом, как я, сделайте это хорошо. Речь не обязательно о кино. Будьте лучшим во всем, что вы делаете. Старайтесь быть лучше. Старайтесь находить радость в том, что вы делаете. Работайте усердно. Готовьтесь. Плевать, что кто‑то говорит. Но самое главное, не слушайте себя, когда у вас что‑то не получается», — сказала она.

За свою актерскую карьеру Хайек снялась в более чем 30 фильмах. Она стала первой мексиканкой, которая была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль в киноленте «Фрида». Среди ее работ — «Отчаянный», «Догма», «Гонщики», «От заката до рассвета», «Дети шпионов 3» и многие другие.

Фильм «Вечные» с Хайек в главной роли стал лидером кинопроката в России и СНГ за период с 11 по 14 ноября, собрав 218,6 млн рублей.