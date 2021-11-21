Суд Оренбурга арестовал подростка, рассказавшего об избиении в полиции

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал 18-летнего Геннадия Швецова, который рассказал об избиении в отделе полиции. Об этом пишет «Медиазона»* со ссылкой на юриста «Комитета против пыток» Альбину Мударисову.

В октябре Шевцов рассказал, что трое оперативных сотрдуников полиции избили его в отделе, требуя признаться в краже телефона. Один из оперативников угрожал ему изнасилованием, заявив, что будет «петушить» и «поиграет в бутылочку» с ним.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. В отношении Швецова завели дело о мошенничестве, затем его переквалифицировали на разбой.

Потерпевшим по делу о мошенничестве проходит знакомый Геннадия Александр. Изначально он заявлял, что Швецов попросил телефон, чтобы позвонить, и не вернул.

Мударисова добавила, что 15 ноября в доме Швецовых прошел обыск. Следователи нашли резиновый тренировочный пистолет отца Геннадия. После находки Александр изменил показания, сказав, что ему угрожали пистолетом.

По словам юриста, в оренбургских СМИ «разворачивается травля» Швецова. «Они выворачивают ситуацию так, что преступник жалуется на подзатыльники полицейских, так мол ему и надо. Мы знаем, к чему приводят такие дела», — сказала она.

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