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Погрызенные сиденья и бельгийская овчарка в главной роли: трейлер «Собаки» с Ченнингом Татумом

Виктория Шанина
Сегодня в 13:05

Киностудия MGM выпустила официальный трейлер комедии «Собака» («Dog»). Фильм дебютирует на больших экранах в феврале 2022 года.

Ролик начинается с фразы «Ты просто демон!» — главный герой произносит ее смотря на свою собаку, которая безжалостно грызет сиденья в автомобиле. Картина посвящена парочке экс-солдата американской армии Бриггса и бельгийской овчарки Лулу, которые путешествуют по стране на машине.

«Это приятельская комедия, которая рассказывает о несчастьях двух бывших армейских рейнджеров, объединенных против их воли в путешествии всей жизни. Армейский рейнджер Бриггс и Лулу (бельгийская овчарка) пристегиваются в Ford Bronco 1984 года и мчатся по тихоокеанскому побережью в надежде вовремя попасть на похороны сослуживца. По пути они будут сводить друг друга с ума, нарушая законы и едва избегая смерти», — сообщается в официальном синопсисе картины.

Главную роль в картине сыграл Ченнинг Татум («Главный герой», «Омерзительная восьмерка», «Шаг вперед») — он же выступил режиссером «Собаки», и это его дебют в качестве постановщика. Вместе с ним фильм поставила Рид Каролин, которая также написала сценарий.

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