Мультсериал «Аркейн» продлили на второй сезон

Netflix и Riot Games продлили мультсериал «Аркейн», созданный по мотивам игры League of Legends, на второй сезон. Об этом сообщается в официальном твиттере шоу.
Подробности сюжета пока не разглашаются. Известно лишь, что Хейли Стайнфелд, Элла Пернелл и Кэти Льюнг вернутся к своим ролям Вай, Джинкс и Кейтлин Кирамман.
Шоураннерами вновь выступят Кристиан Линке и Алекс Йи, а продюсерами — Марк Меррилл, Брэндон Бек и Томас Джейн.
«Аркейн» — это первый анимационный сериал, действия которого разворачиваются во вселенной игры League of Legends. Он рассказывает о становлении двух героев в фантастическом мире, где сосуществуют утопический край Пилтовер и пугающий подземный Заун.
Премьера мультсериала состоялась 6 ноября на Netflix. Первые серии быстро обрели популярность и обошли в мировом чарте стрим-сервиса южнокорейский сериал «Игра в кальмара».