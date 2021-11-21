Мультсериал «Аркейн» продлили на второй сезон

Netflix и Riot Games продлили мультсериал «Аркейн», созданный по мотивам игры League of Legends, на второй сезон. Об этом сообщается в официальном твиттере шоу.

Подробности сюжета пока не разглашаются. Известно лишь, что Хейли Стайнфелд, Элла Пернелл и Кэти Льюнг вернутся к своим ролям Вай, Джинкс и Кейтлин Кирамман.

Шоураннерами вновь выступят Кристиан Линке и Алекс Йи, а продюсерами — Марк Меррилл, Брэндон Бек и Томас Джейн.