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Канье Уэст и Дрейк проведут совместный благотворительный концерт после многолетней вражды

Виктория Шанина
Сегодня в 11:48

Канье Уэст анонсировал совместное благотворительное шоу с Дрейком. Выступление пройдет 9 декабря в Лос-Анджелесе, написал рэпер в своем инстаграме.

Концерт получил название «Свободный Лэрри Гувер» («Free Larry Hoover»). Как пишет пресс-служба площадки Coliseum, мероприятие «повысит осведомленность о деле тюремной реформы и несправедливых приговоров, а также поддержку Лэрри Гувера».

Гувер — основатель и главарь уличной банды Gangster Disciples. В настоящее время он отбывает шесть пожизненных сроков за убийство, вымогательства и отмывание денег. Канье Уэст уже некоторое время работает над его освобождением. В 2018-м рэпер просил на тот момент президента США Дональда Трампа предоставить Лэрри Гуверу помилование.

«Я считаю, что это мероприятие не только повысит осведомленность о нашем деле, но и докажет людям во всем мире, сколько еще мы можем достичь, если отложим свою гордость в сторону и соберемся вместе», — сказал Канье Уэст в своем заявлении.

Сын Гувера заявил, что артисты объединились, чтобы выступить за освобождение его отца перед гораздо более широкой аудиторией и показать, что они действительно сильнее вместе. «Мы выступаем от имени каждого, кого несправедливо заключили в тюрьму», — сказал он.

Конфликт Дрейка и Уэста длился уже более 10 лет. Исполнители делали гневные отсылки друг к другу в своих треках, заявляли о намерении сместить соперника с «трона» и всячески выражали свою неприязнь публично. На шоу «Свободный Лэрри Гувер» рэперов впервые увидят вместе на фоне многолетней вражды.

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