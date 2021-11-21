В России выявили 36 970 новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 36 970 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 150 меньше, чем вчера.
Суточный прирост в Москве увеличился с 3239 до 3438. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Краснодарский край, Крым, Нижегородская, Свердловская и Воронежская области, а также Красноярский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 9 331 158. За сутки умерли 1 252 человека, за все время скончались 264 095 пациентов. Выздоровели 32 504 человека, за весь период — 8 024 930.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 255,3 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (47 млн), на втором — Индия (34,4 млн), на третьем — Бразилия (21,9 млн), на четвертом — Великобритания (9,7 млн).