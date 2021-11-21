В России выявили 36 970 новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 36 970 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 150 меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве увеличился с 3239 до 3438. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Краснодарский край, Крым, Нижегородская, Свердловская и Воронежская области, а также Красноярский край.