Умер актер из «Доктора Хауса» и «Мэверика» Арт ЛаФлер

Скончался американский актер Арт ЛаФлер. Об этом в фейсбуке сообщила его вдова Шелли.

В течение последних десяти лет ЛаФлер боролся с болезнью Паркинсона. Он умер в возрасте 78 лет.

«Он был щедрым и самоотверженным человеком, который умел вживаться в роль на площадке, но, что более важно, он был самим собой для семьи и друзей», — написала Шелли ЛаФлер.