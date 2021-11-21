Умер актер из «Доктора Хауса» и «Мэверика» Арт ЛаФлер

Скончался американский актер Арт ЛаФлер. Об этом в фейсбуке сообщила его вдова Шелли.
В течение последних десяти лет ЛаФлер боролся с болезнью Паркинсона. Он умер в возрасте 78 лет.
«Он был щедрым и самоотверженным человеком, который умел вживаться в роль на площадке, но, что более важно, он был самим собой для семьи и друзей», — написала Шелли ЛаФлер.
Арт ЛаФлер родился в 1943 году в штате Индиана, до 60-х годов играл в американский футбол в Университете Кентукки и подрабатывал продавцом. Затем он переехал в Голливуд, где начал учиться актерскому мастерству.
За свою карьеру ЛаФлер снялся более чем в 150 картинах. В их числе сериалы «Доктор Хаус», «Скорая помощь», «Команда „А“», а также фильмы «Мэверик», «Вечно молодой» и «Заложник». Самыми известными его работами стали роли в «Площадке» и франшизе «Санта Клаус» от Disney.