перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Умер актер из «Доктора Хауса» и «Мэверика» Арт ЛаФлер 10:47
В поликлинике Оренбуржья посетитель с инвалидностью добирался до врача ползком 9:58
В Австрии прошли массовые протесты против локдауна 8:35
Президент федерации автоспорта Дагестана и автомобильный блогер погибли в массовой аварии в Москве Вчера в 20:12
В Москве за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков Вчера в 19:42
В сети запустили хэштег в поддержку Джоан Роулинг. HBO не пригласил ее на съемку шоу о Гарри Поттере Вчера в 19:02
Дисквалификация российского теннисиста, новое кино о Дэвиде Боуи и другие новости
Вчера в 17:10 дайджест
Делрой Линдо присоединился к актерскому составу «Блэйда» от Marvel Вчера в 16:55
СК не будет заводить дело против петербурженки, выгонявшей с игровой площадки детей с аутизмом Вчера в 16:08
Исследователи: новая разновидность дельта-штамма часто вызывает бессимптомное течение коронавируса Вчера в 15:46
Документальный фильм о The Beatles Питера Джексона будет идти почти 8 часов Вчера в 14:43
Hulu/YouTube
В сети появился первый трейлер фильма «Мать/Андроид». В главной роли Хлоя Грейс Морец Вчера в 14:24
В Центре имени Гамалеи оценили возможный срок спада четвертой волны COVID-19 Вчера в 13:34
В Петербурге второй день подряд фиксируют рекорд по вакцинации Вчера в 13:14
Умер основатель Subway Питер Бак Вчера в 12:44
Карди Би выпустила новый трек «Bet It» Вчера в 12:35
Бретт Морген готовит к выпуску фильм о Дэвиде Боуи на основе «тысяч часов» неизданных видео Вчера в 12:07
Vladimir Fedotov/Unsplash
В России выявили 37 120 новых случаев COVID-19 Вчера в 11:22
Умер актер Валерий Гаркалин Вчера в 10:58
Суд присяжных оправдал американца, застрелившего двух человек во время протестов BLM Вчера в 10:44
Отключить рекламу

В поликлинике Оренбуржья посетитель с инвалидностью добирался до врача ползком

Виктория Шанина
Сегодня в 9:58

В сети появилось видео, на котором в посетитель поликлиники с инвалидностью передвигается по кодирорам ползком. Ролик сняли в поликлинике города Медногорска Оренбургской области.

По словам женщины, чей голос слышен за кадром, в поликлинике мужчине «не дали коляску, сказав, что она одна». По ее словам, главный врач «закрывает на все глаза».

Городская больница Медногорска оставила свой комментарий по этому поводу в инстаграме. В сообщении говорится, что «гражданин отказался от предложенной помощи» учреждения, в том числе, от коляски, выделенной спецслужбой.

«Данным видом передвижения он не пользуется, так как выбирает для себя более привычный способ. <…> У гражданина имеются специальные наколенники, налокотники и перчатки, которые помогают ему при движении», — заявила больница в посте, поблагодарив жителей за то, что они не остаются равнодушными.

После того как в сети распространилось видео с посетителем с инвалидностью Прокуратура Оренбургской области запланировала проверку поликлиники Медногорска. В ходе проверки надзорное ведомство оценит, как в учреждении организовано оказание медицинских услуг, а также выяснит, как там выполняются законы о доступной среде для инвалидов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
драма
Медея
Александр Зельдович не устает пытаться стать российским Стэнли Кубриком
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
драма
Последняя дуэль
Мэтт Деймон вызывает Адама Драйвера на поединок
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить