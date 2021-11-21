В поликлинике Оренбуржья посетитель с инвалидностью добирался до врача ползком

По словам женщины, чей голос слышен за кадром, в поликлинике мужчине «не дали коляску, сказав, что она одна». По ее словам, главный врач «закрывает на все глаза».

В сети появилось видео, на котором в посетитель поликлиники с инвалидностью передвигается по кодирорам ползком. Ролик сняли в поликлинике города Медногорска Оренбургской области.

Городская больница Медногорска оставила свой комментарий по этому поводу в инстаграме. В сообщении говорится, что «гражданин отказался от предложенной помощи» учреждения, в том числе, от коляски, выделенной спецслужбой.

«Данным видом передвижения он не пользуется, так как выбирает для себя более привычный способ. <…> У гражданина имеются специальные наколенники, налокотники и перчатки, которые помогают ему при движении», — заявила больница в посте, поблагодарив жителей за то, что они не остаются равнодушными.

После того как в сети распространилось видео с посетителем с инвалидностью Прокуратура Оренбургской области запланировала проверку поликлиники Медногорска. В ходе проверки надзорное ведомство оценит, как в учреждении организовано оказание медицинских услуг, а также выяснит, как там выполняются законы о доступной среде для инвалидов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.